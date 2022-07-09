Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер создал свой Телеграм-канал

Чем он будет полезен студентам и не только

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер создал свой Телеграм-канал. Там он будет сообщать подписчикам о важных событиях в жизни университета, говорится в первом опубликованном на канале сообщении.

«Уважаемые студенты, коллеги и дорогие друзья! Решил создать свой телеграм-канал. В этом канале я буду писать о важных событиях и ключевых решениях, принятых в университете, делиться своим мнением и впечатлениями. Уверен, что такой формат коммуникаций позволит нам всем быть в курсе событий Южно-Уральского государственного университета»,— сообщил Александр Вагнер.

38-летний физик-ядерщик из Томска возглавил ЮУрГУ 22 июня. На следующий день его представили коллективу вуза, для этого из Москвы в Челябинск прилетел заместитель министра Минобрнауки РФ Петр Кучеренко.

В интервью журналисту Первого областного информагентства Александр Вагнер рассказал о том, что почему в детстве выбрал ядерную физику, как его приняли в Челябинске, а также о работе в тандеме с президентом.