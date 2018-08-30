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Выявлены страны с самым пьющим населением

В среднем каждый россиянин выпивает более 6 литров крепких напитков в год.
сегодня в 14:47
  |  Общество

По результатам медицинских исследований удалось выявить страну, население которой чаще всего погибает от алкоголя. Возглавил рейтинг Китай. Здесь, по заверениям медиков, от спиртного скончались 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин.

Второе место у Индии. Здесь причиной смерти 332тысяч человек стал алкоголь. Только третье место, как считают медики, занимает Россия. На территории страны жертвами пагубного влияния напитков стали 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин.

В глобальном масштабе употребление алкоголя оказалось седьмым фактором риска преждевременной смерти в 2016 году. — говорится в исследовании.

Объемы потребления алкоголя на территории России снижаются. Об этом говорят данные продаж крепких напитков. Известно, что в среднем каждый россиянин покупает 6,6 литров крепкой спиртной продукции. В подтверждение этому приводятся результаты одного их последних исследований.

Наименьший показатель острых отравлений от спиртосодержащей продукции с летальным исходом ниже среднероссийского уровня в 2016 году регистрировался в 23 субъектах Российской Федерации. Среди них — Челябинская область. — сообщили сайту «Первый областной» в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее правительство России взялось за регулирование минимальной стоимости крепких напитков. Повышение порога позволит вывести с рынка контрафактную продукцию. Сейчас бутылка водки объемом 0,5 литров не может стоить меньше 205 рублей.

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