/ Использование земли из-под снесенного жилья будет регулировать закон

Нецелевое использование попросту запретят.

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» будет регулировать использование земли из-под снесенного аварийного жилья.

Этот проект был разработан для того, чтобы урегулировать нецелевое использование земельных участков из-под расселяемых аварийных домов в регионах.

Теперь, если муниципалитет решает продать участок под коммерческую застройку, то в программу необходимо будет вернуть средства, которые потратили на снос аварийного дома. Этот принцип будет обязательным.

Мы будем стимулировать регионы к тому, чтобы дополнительные механизмы работали на увеличение сноса непригодного для проживания жилья. — прокомментировал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

В рамках проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», к 2025 году планируется расселить 2 миллионов квадратных метров аварийного жилья.