Мэрия Златоуста подает в суд на управляющие компании

Власти призывают к ответственности за состояние контейнерных площадок

Администрация Златоустовского городского округа уже выиграла несколько судов по искам к управляющим компаниям города. Жилищно-коммунальные хозяйства часто не следят за состоянием контейнерных площадок. Мэрия города объявила войну неухоженным мусоркам.

«С приходом Максима Пекарского в администрации округа привели в соответствие местные законодательные акты с федеральным законодательством. Обязательства по содержанию площадок сбора ТКО принадлежат управляющим компаниям. Мы все лишь им напоминаем об этом. А с теми, кто не согласен, приходится встречаться в суде», — пояснили в пресс-службе округа.

Борьба с заброшенными контейнерными площадками обострилась с наступлением тепла — все больше горожан стали жаловаться на их запущенное состояние.