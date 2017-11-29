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/ Вышел трейлер «регистраторской» документалки, вдохновленной Челябинским метеоритом

Вышел трейлер «регистраторской» документалки, вдохновленной Челябинским метеоритом

Лента выйдет в США в ограниченном прокате.
вчера в 11:04
  |  Общество

Российский режиссер Дмитрий Калашников в январе представит в США документальный фильм, снятый исключительно на видеорегистраторы. Свою работу он проделал, вдохновившись множеством роликов с падением Челябинского метеорита. В сети опубликовали двухминутный трейлер ленты «Дорога».

Все, что только может произойти на российских дорогах, точно и беспристрастно фиксируют камеры видеорегистраторов, которые есть почти в каждой машине в стране. Супер-объективное видео ярко передает русский национальный характер и колорит: постоянное ожидание чуда и предвкушение жизненной драмы. Горящий лес здесь становится символом «русского ада», военный танк у автомойки — проводником в мир абсурда и доброго юмора, а видео, сделанное возле Кремля в вечер убийства Бориса Немцова, напоминает о том, что зло всегда где-то рядом. Есть много других безумных, смешных и трагических моментов, которые ждут нас на дороге жизни. «Дорога» смонтирована из записей видеорегистраторов, сделанных по всей России и отображет жизнь как непредвзятый наблюдатель. Жизнь как она есть, — анонсируют фильм «Дорога» его создатели.

Отметим, что после падения метеорита в Челябинске видеозаписи с регистраторов были использованы во множестве американских вечерних шоу. Тогда их ведущие были поражены, что событие снято с огромного количества ракурсов и в приличном качестве. Также это событие стало основой для сериала «BrainDead», который рассказывает об инопланетянах из Челябинского метеорита, контролирующих разум членов конгресса США. Кроме того, режиссер из Австралии Эдди Эрийа анонсировал съемки фильма-катастрофы «Risen», которая расскажет о загрязнении воздуха угрожающего масштаба, которое началось из-за падения небесного тела.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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