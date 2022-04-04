Регионы получат поддержку на горячее питание школьников

Михаил Мишустин заявил о выделении на эти цели 63 млрд рублей

Регионы России получат поддержку на организацию горячего питания в школах. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Регионы могут столкнуться с нехваткой средств или со снижением качества питания. Абсолютно нельзя этого допустить»,

— пояснил Михаил Мишустин.

Горячее питание в школах за счет государства сейчас получают около 7,5 млн учащихся начальных классов. В 2022 году на бесплатные обеды в школах правительство выделит регионам более 63 млрд рублей.