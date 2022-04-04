«Регионы могут столкнуться с нехваткой средств или со снижением качества питания. Абсолютно нельзя этого допустить», — пояснил Михаил Мишустин.
Горячее питание в школах за счет государства сейчас получают около 7,5 млн учащихся начальных классов. В 2022 году на бесплатные обеды в школах правительство выделит регионам более 63 млрд рублей.
Михаил Мишустин поручил министру просвещения Сергею Кравцову держать вопрос финансирования на личном контроле.
Между тем стоимость школьного питания в Челябинске не изменится до конца учебного года.
Тема школьного питания — одна из самых обсуждаемых в родительских чатах. Так получилось с репортажем ИА «Первое областное» из лучшей столовой Челябинской области, где детей приучают к здоровому питанию. Поэтому мы решили вернуться к актуальной теме и получили у эксперта ответы на острые вопросы об ученических завтраках и обедах.