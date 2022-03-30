Стоимость школьного питания в Челябинске не изменится до конца учебного года

﻿Как организаторы питания справляются с ростом цен на продукты и сырье

Рост цен на продукты больно ударил по организаторам школьного питания. В большинстве образовательных учреждений Челябинска и Еманжелинска этим занимается АО «Уральский комбинат питания». Замдиректора предприятия Татьяна Паладий рассказала ИА «Первое областное», с какими сложностями приходится сталкиваться в последнее время, станут ли порции меньше или менее сбалансированными и подорожает ли стоимость ученических завтраков и обедов.



«На нас санкции отразились ростом цен на продукты, пищевое сырье и периодическим срывом поставок заявленного объема продукции. Но мы сделали все возможное, чтобы обучающиеся этого не почувствовали: заполнили склады максимальным количеством продуктов (тем же сахаром по старой цене) согласно отыгранным конкурсам. Благодаря этим своевременно принятым мерам сейчас мы не поднимаем вопрос о повышении стоимости школьного питания. Пока справляемся», — рассказала Татьяна Паладий.

Сложности возникают со скоропортящимися продуктами, которые впрок закупить невозможно. В текущей ситуации производители и поставщики не могут обеспечить организаторов школьного питания необходимым объемом фруктов и овощей.

«Скорее всего скоро — нас об этом уже предупредили, — будут перебои с поставкой овощей. Это касается белокочанной капусты. Решать проблему планируем за счет замены ее в меню на равноценный по энергетической ценности и цене продукт. Например, если капусты в борщ пойдет меньше, объем компенсируем морковью или свеклой. Ориентироваться будем по ситуации», — продолжает Татьяна Васильевна.

Ситуация на рынке меняется стремительно, поэтому организаторы питания сейчас живут одним днем и затрудняются назвать примерную стоимость стандартного набора продуктов. Но представитель АО «Уральский комбинат питания» говорит, что больнее всего бьют цены на фрукты.

«С ними тоже ожидаем проблемы. Из-за рубежа получаем цитрусовые, бананы, киви. Их объем в меню будем стараться реализовать за счет яблок, объемов поставок которых, как нас уже тоже предупредили, тоже может быть недостаточно»,

— рассказывает Татьяна Паладий.

При этом никакого дефицита или изменения цены на мясные фарши, мелкокусковую говядину, свинину и птицу комбинат не ощутил. Исключение — рыба.

«Работа с местными производителями у нас в приоритете. Если они не могут нам дать нужный объем или ассортимент продуктов, через тендерные процедуры сотрудничаем с поставщиками из других территорий. Временные трудности, возможно, связаны с нарушением логистических цепочек. Думаю, что все наладится», — добавила Татьяна Васильевна.



С ростом цен на продукты поставщики школьного питания сталкивались и до внешнеполитических событий. Собеседница информационного агентства отметила, что с начала 2022 года они выросли на 20—25%. Нивелировать разницу в стоимости им всегда приходилось за счет планирования. На каждый пищеблок продукты поступают по нормативу. Их объем просчитан по рецептуре и количеству детей.

«Основное меню по отыгранному контракту мы обязаны выполнить в первую очередь. Вопрос с блюдами, которые идут на свободную раздачу (их могут купить учителя или школьники, но за отдельную плату. — Прим. ред.), в текущих условиях будем решать по ситуации. По нашим подсчетам (за исключением скоропортящихся продуктов) до конца этого учебного года мы точно сможем выполнить условия договора — организовать горячее питание согласно меню», — заверила представитель комбината.

Примерное меню в зависимости от организатора питания и самого учреждения может отличаться. Но набор блюд, их энергетическая ценность и требования к нему четко установлены Роспотребнадзором. В среднем питание одного ребенка обходится в 65—70 рублей.

Изменится ли стоимость порции в следующем учебном году, пока неизвестно. В пресс-службе администрации Челябинска в ответ на запрос ИА «Первое областное» сообщили, что в настоящее время власти всесторонне анализируют ситуацию, чтобы принять оптимальное решение.

«Рассматриваются варианты увеличения стоимости питания за счет средств различных источников», — кратко ответили в мэрии, не уточнив, о каких именно источниках идет речь.

Школьное питание ученикам 1—4 классов в Челябинской области предоставляется бесплатно. Стоимость порции на одного ребенка составляет около 68 рублей. В текущих условиях уложиться в эту сумму поставщикам достаточно сложно. В связи с этим «Единая Россия» предложила правительству увеличить финансирование программы.

Тема школьного питания — одна из самых обсуждаемых в родительских чатах. Так получилось с репортажем ИА «Первое областное» из лучшей столовой Челябинской области, где детей приучают к здоровому питанию. Поэтому мы решили вернуться к актуальной теме и получили у эксперта ответы на острые вопросы об ученических завтраках и обедах.