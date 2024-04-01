Редактор ОТВ победила во всероссийском конкурсе с фильмом про доктора Пухова

Анастасия Плотникова получила награду в номинации «Белый халат»

Редактор ОТВ Анастасия Плотникова стала одним из 36 лауреатов XIV Всероссийского конкурса региональных СМИ «Панацея», который проводился факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Представительное жюри, в состав которого входил, в том числе, академик РАН Лео Бокерия, отсмотрело более пяти тысяч работ из 79 регионов страны.

Документальный фильм Анастасии Плотниковой «Пухов. Путь Пигмалиона», посвященный жизни и работе микрососудистого и пластического хирурга из Челябинска Александра Пухова, занял первое место в номинации «Белый халат».

«Автор-редактор Анастасия Плотникова награждается за драматургическую гармонию, богатый экранный язык и создание выразительного образа врача уникальной судьбы», — говорится в дипломе.

Напомним, картина «Пухов. Путь Пигмалиона» состоит из нескольких новелл и рассказывает о том, как доктор не только продлевает молодость и красоту, но и спасает жизни людей: пришивает руки и ноги после тяжелейших травм, восстанавливает ампутированные пальцы и многое другое, как помогает своим, казалось бы, безнадежным пациентам вернуться к полноценной жизни.

По словам победительницы, первое место в таком статусном конкурсе стало для нее сюрпризом.

«Очень приятно и волнительно, что мою работу оценило такое серьезное жюри, что работа получила признание, в том числе, медицинского сообщества. Никак не ожидала именно первого места, потому что я смотрела работы прошлых лет, там побеждали очень сильные журналисты», — говорит она.

Анастасия Плотникова добавила, что продолжает отслеживать судьбу героев фильма.

«Мы снимали его почти полгода и, конечно, подружились с нашими героями. Например, знаю, что Ивану, которому Александр Григорьевич восстанавливал нос, совсем скоро предстоит очередная операция. Еще одной нашей героине, которая стала пациенткой Пухова еще ребенком — в первом классе ей лифтом буквально оторвало полруки, и он ее восстановил, — мы устроили встречу с доктором спустя 35 лет. И Александр Григорьевич ее вспомнил, они очень тепло поговорили. И таких трогательных моментов за время съемок было множество», — рассказала автор фильма.

Добавим, другими номинациями конкурса были «Местная больница», «Люди в беде», «Здоровье в твоих руках» и «Нет социальным болезням».