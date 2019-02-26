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/ Вместо недостроенной обсерватории в Миассе появится сквер

Вместо недостроенной обсерватории в Миассе появится сквер

В этом году городские власти благоустроят территорию вокруг ДДТ "Юность".
сегодня в 17:01
  |  Миасс

Большая часть строения уже снесена. Сейчас разбирают плиты перекрытия. Они, как и кирпичная кладка, демонтируются легко.

Под открытым небом и проливными дождями бетон стал хрупким и уже не подлежал восстановлению. Обрушение комплекса было делом времени. — рассказывают рабочие.

Пристрой к Дому детского творчества Юность было решено снести 2 недели назад.

Когда мы были на выездном совещании по созданию IT-куба, на аварийном здании обсерватории бегали и играли ребятишки, прыгали сверху. На самом деле, кроме того, это здание представляло угрозу жизни и здоровью. Главой округа принято решение по ликвидации этого здания, чтобы избежать даже малейшую вероятность травматизма там. — прокомментировал заместитель главы Миасса по вопросам ЖКХ, энергетики и транспорта, Александр Качев.

В здании, которое сейчас разрушают, планировали сделать обсерваторию. Но обзор не позволял охватить небо, да и городская засветка не позволила бы проводить полноценные наблюдения. Стройку забросили. Позднее экспертиза подтвердила, что фундамент в аварийном состоянии.

Уже летом вместо недостроенной обсерватории начнет появляться сквер, который благоустроят по программе «Реальные дела».

На базе Дома детского творчества «Юность», где уже два года работает первый в Миассе детский технопарк, в сентябре планируют открыть IT-Сube. Это площадка, на которой дети смогут получить базу для востребованных современных профессий. Ребята научатся программировать, разрабатывать мобильные приложения; а также освоят виртуальная реальность, системное администрирование, цифровую гигиену и работу с большими данными, базовые навыки программирования на С-подобных языках.

Напомним, глава Миасса Григорий Тонких поручил ускорить создание IT-Cube. По поручению губернатора Бориса Дубровского на этот проект было направлено дополнительное финансирование.

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