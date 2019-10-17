Незаконную стройку на Тургояке проверила выездная комиссия минэкологии

Защитники природы обеспокоились появлением крупной техники на берегу озера.

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Министерство экологии Челябинской области отреагировало на беспокойства общественности. В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлена крупная строительная техника, которая производит работы на берегу озера Тургояк в районе Тещиного языка. Кроме того, на этот участок были завезены доски и строительные материалы. К проблеме подключились активисты «Гражданского патруля».

«Я была на территории „Золотого пляжа“ и, когда проходила мимо, увидела, что там работает трактор. Он выстраивает подпорную стенку на территории мыса Тещин Язык. Я сама до этого писала обращение в прокуратуру, о том, что ведется незаконная отсыпка Тещиного Языка. Работа была завершена, несмотря на судебные тяжбы и судебное постановление, что это не является территорией Золотого пляжа», — возмутилась глава миасского отделения «Гражданского патруля» Анна Сизова.

По словам Анны, организация закрывает глаза на судебные решения и тяжбы и продолжает строительство. Активисты направили обращение в региональное министерство экологии, специалисты которого сегодня, 17 октября, выехали на место и сами проверили обстановку. Когда на место приехали инспекторы миасского отдела регионального госэконадзора, техники на берегу не было, никаких работ также не проводилось.

«Обращений от „Гражданского патруля“ в Министерство экологии не поступало. Однако мы направили специалистов, чтобы они зафиксировали возможные нарушения. Минэкологии совместно с прокуратурой продолжают активную работу по освобождению 20-метровой береговой зоны от заборов, строений и других объектов», — сообщил начальник управления экологического просвещения минэкологии региона, Виталий Безруков.

Как сообщили в минэкологии, на фотографии, которые попали в сеть, попали доски, которые «Золотой пляж» собирался уложить взамен старых на понтоне. Техника выравнивала грунт. По этому вопросу с курортом уже разбирались, итогом стало определение о возбуждении дела об административном правонарушегии. В настоящее время ведется расследование.

«Сейчас готовится проект постановления Правительства Челябинской области об изменениях положения в части запрета выделения земли на территории Тургояка, запрета фейерверков, о чем ранее говорили общественники. В ближайшее время правительство рассмотрит этот проект», — добавил Виталий Безруков.

Кроме того, на обсуждении вопроса о сохранения озер в Челябинской области при губернаторе региона была затронута тема создания на территории Миасского поселения природного парка, частью которого станет и Тургояк. Министерство экологии скоро начнет принимать предложения жителей.