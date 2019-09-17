Миасская моцарелла заменит заграничную

Аграрии Челябинской области представили регион на выставке в Екатеринбурге.

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В Екатеринбурге сегодня открылась IX Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа (далее — выставка), объединяющая лучших представителей аграрного бизнеса. Участие в мероприятии приняли и сельхозпроизводители Челябинской области. Возглавил делегацию глава региона Алексей Текслер, который посетил выставку вместе с Николаем Цукановым, Полномочным представителем Президента РФ в УрФО.

К примеру, сыроварня из Миасса представила многообразие сортов сыра от нового русского до моцареллы, которые пользуются спросом на территории всей страны. Южноуральцы доказали, что даже самые элитные сорта сыра можно произвести в нашем регионе, и вкусовые качества не пострадают.

Свою «витрину» также представили Продкорпорация и Аргаяшский аграрный техникум. Организации совместно готовят кадры для сельскохозяйственных предприятий Челябинской области. Студенты на базе учебного учреждения выращивают элитные семена зерновых, зернобобовых и крупяных культур.

«Президент поставил задачу в рамках национального проекта расширить территории сельскохозяйственного производства, такие выставки этому непременно помогут», — отметил Николай Цуканов.

Представлены на выставке и инновационные решения, которые облегчат жизнь аграриям. Производственное объединение «Маяк» на выставке представило макет уникальной установки, которая позволит продлить срок хранения сельхозпродукции. Ее действие подобно холодной стерилизации, которая уничтожает микробы на поверхности. Этой технологией уже заинтересовался Узбекистан, а также проявили к ней интерес и предприятия УрФО.

Выставка продлится с 17 по 19 сентября.