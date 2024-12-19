В Челябинске собирают волонтеров для помощи птицам после крушения танкеров в Черном море

Нужно собирать мазут с пляжей и искать пострадавших животных

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В Челябинске набирают команды волонтеров и собирают гуманитарную помощь для ликвидации последствий разлива нефти в Черном море. Неравнодушные жители будут очищать пляжи на юге России от нефтепродуктов и искать животных, которым еще можно помочь. Об этом корреспонденту Первого областного информагентства рассказала председатель регионального экологического движения «Экосистема» в Челябинске Яна Трудкова.

«Сейчас мы получаем ужасающие кадры оттуда. Помощь нужна в двух направлениях: первое — это сбор мазута с пляжей, сделать это можно только вручную. И вторая история — отряды по поиску животных и птиц, которых еще можно спасти», — рассказала Яна Трудкова.

Волонтеры будут очищать пляжи и передавать спецслужбам координаты пострадавших зверей, чтобы на места выезжали уже профессиональные зоологи, орнитологи и ветеринары. Главная помощь, которую могут оказать челябинцы, — физическая: ходить, лопатой собирать мазут в мешки.

Что касается гуманитарной помощи: нужны экипировка для команды, мешки, респираторы, защитные сапоги, перчатки. Все это портится и выходит из строя буквально после одного дня на пляже, поэтому запасы должны быть. Но челябинцев, которые решатся отправиться на Черное море, обещают снабдить всем необходимым.

Команда из четырех человек планирует вылетать завтра или послезавтра. Откликаются на просьбы помочь в основном обычные люди, не профессиональные экологи, орнитологи или спасатели. Много заявок от несовершеннолетних, но движение набирает команду строго 18+.

«Все, кто хочет отправиться на помощь, могут обращаться ко мне», — отмечает эковолонтер.

Все заявки на помощь и сбор команды волонтеров Яна Трудкова будет принимать по телефону 89617233443.

Сейчас участники из местного подразделения движения «Экосистема» собрали уже 100 мешков нефтепродуктов — это более 300 килограммов мазута. Расчистили около 30 метров в Витязево и 40 метров на ООПТ «Анапская пересыпь». На месте ждут более 350 волонтеров из разных регионов страны.

В пятницу и субботу челябинцы будут работать на берегу Черного моря. Мы будем следить за ситуацией.