Раритетный ГАЗ‑69 и внедорожная самоделка: что бросают на улицах Челябинска

Среди автохлама попадаются уникальные экземпляры

Администрация Челябинска продолжает очищать городские улицы от транспортных средств, признанных брошенными или разукомплектованными. На прошлой неделе на спецстоянку были эвакуированы два автомобиля, длительное время стоявшие на газоне у дома № 1 по Краснопольскому проспекту, сообщает администрация города.

По информации мэрии, у владельцев машин было семь дней после получения уведомления, чтобы самостоятельно убрать транспорт с общественной территории. Так как этого не произошло, автомобили были перемещены принудительно.

Однако, как выяснилось, среди вывезенных единиц оказались далеко не просто «железки». По словам челябинского знатока автомобильной истории Семена Ахметова, на одном из фото — настоящий раритет.





«Эх, история едет на верную гибель! На фото виден ГАЗ‑69А. Вообще 69‑й выпускался с 1953‑го по 1956‑й на ГАЗе, а затем был передан в Ульяновск на УАЗ, но название сохранил от первоначального завода», — прокомментировал Семен Ахметов.

Вторая эвакуированная машина, как отмечает эксперт, — это самоделка, собранная, судя по всему, для внедорожных поездок.





«Вижу двери от ВАЗ‑2101, фары от 2105, часть капота от 2103/2106, крыша с лобовым тоже вазовские. В целом под нее и были донором „Жигули“. Самоделки используются для выездов на бездорожье и реализации творческого потенциала», — добавил Семен Ахметов.

Он также напомнил, что в советские времена создание самодельных автомобилей было распространенным явлением благодаря развитой сети клубов, литературе и творческому потенциалу автолюбителей.

Администрация города напоминает, что отличить автохлам от временно оставленной машины можно по явным признакам: отсутствие колес, дверей, стекол, капота или багажника, а также длительный простой на общественной территории.