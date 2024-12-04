Челябинец спас от гибели «Москвич‑400» и восстанавливает раритетный автомобиль

Студент медицинского колледжа собирает историю челябинских машин

Одна из легенд отечественного автопрома — «Москвич‑400» — отмечает день рождения 4 декабря. В этот день в 1946 году первый экземпляр сошел с конвейера.

Житель Челябинска Семен Ахметов осенью 2024 года стал владельцем старенького «Москвича‑400», так называемого слона.

«Купил по случаю, у меня была цель — спасти автомобиль именно с челябинской историей. И я нашел такой. Две девушки продавали машину своего отца. Летом автомобиль должен был уйти в металлолом, но так сложилась судьба, что я его купил для будущего музея. Сейчас собираю экспонаты, хочу создать музей ретротехники, быта, истории челябинских дорог», — рассказывает молодой человек.

Семену 19 лет, он получает профессию фельдшера в Челябинском медицинском колледже.





Первая собственная машина появилась у Семена в 13 лет. Ее подарил дедушка, это был «Москвич‑2141» 1989 года выпуска. С него и возник большой интерес к «москвичам».

«В 15 лет я купил еще более пожилого „Москвича“. И пошло-поехало, в год по нескольку машин. Сейчас коллекция насчитывает 10—20 автомобилей, точно даже не считал», — говорит Семен.

Итак, «Москвич-400». Это первый автомобиль линейки марки «Москвич». Автомобиль, который купил челябинец, сделан в декабре 1953 года. Он с патиной времени, оригинальный. У него родные двигатель, подвеска и салон. Машина максимально приближена к комплектации, в которой сошла с конвейера. Это редкость, потому что в большинстве таких автомобилей двигатели меняли.

Пока машина не используется, просто приносит радость хозяину своим присутствием. Новый хозяин почистил «слона», посмотрел даты агрегатов, сверил номера.

«Сейчас надо сделать, чтобы он легко катался, поменять колеса. Потому что этот автомобиль простоял 30 лет в сарае. Приведу в порядок и оформлю в ГАИ — техника должна быть с документами», — объясняет челябинец.

Этот автомобиль довоенной конструкции. Семен рассказывает, что это в России сейчас есть возможность купить довоенную машину. В то время как за границей приобрести прародителя «Москвича‑400» Opel Kadett уже тяжело.





«Москвичи-400» у аэропорта Челябинска, 1956 год

Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

Семен подчеркивает, что отечественный автомобиль нельзя назвать точной копией «Опеля». Да, при его изготовлении использовали чертежи и оборудование, вывезенное с завода в Германии после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Частично была восстановлена конструкция. Были и отличия: у «Опеля» было две двери, у нашего сделали четыре. Но в СССР и до войны проходили разработки малолитражного автомобиля. В конце 30-х годов разрабатывалась машина для народа — КИМ-10-50.

КИМ — коммунистический интернационал молодежи. Автомобиль получился еще меньшим по размеру, чем первый «Москвич». Челябинец вспоминает историю, когда Сталин сел в автомобиль, ему не понравился размер, и он сказал, что надо переделать. Потом началась война, было не до автопрома. И вот в 1946 году запустили в производство автомобиль «Москвич-400».

Семен Ахметов занимается сохранением челябинской автомобильной истории. Студент собирает и хранит информацию обо всем, на чем ездили наши отцы, деды, прадеды.

Он коллекционирует автомобили только с челябинским прошлым. В коллекции Семена есть несколько «москвичей», иномарки с челябинской историей, с местными хозяевами. При покупке автомобиля молодой человек выясняет всю его подноготную, поднимает архивные документы. Он собирает все, что связано с автомобильной тематикой советского времени и 90-х годов: запчасти, литературу, значки, вымпелы. В дальнейшем челябинец собирается оформить экспозицию музея челябинских дорог.