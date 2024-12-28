Челябинец спасает автомобили, чтобы сохранить их для истории

Более десятка автомобилей времен СССР и 90‑х собрал 19‑летний житель Челябинска

Семен Ахметов в 19 лет собрал коллекцию из десятка автомобилей, которые уже можно назвать раритетами.

О самом старом представителе коллекции 1obl.ru уже рассказывал. Это «Москвич-400», так называемый слон, 1953 года выпуска. Он появился у юноши осенью 2024 года. Прежние владельцы собирались сдать машину в металлолом. Но судьба распорядилась иначе, и Семен выкупил «старичка».

Фото из личного архива Семена Ахметова



«Собираю экспонаты, хочу создать музей ретротехники, быта, истории челябинских дорог», — рассказал нам молодой человек.

«Слон» — не единственный «Москвич» в коллекции.

В одном из гаражей их сразу три, знакомьтесь.





ИЖ-408 «Сатурн». Выпущен в Ижевске, но так как он один из первых экземпляров, то сделан из московских деталей. В Челябинск приехал из села Лейпциг Варненского района от прежнего владельца — главного агронома. Таких автомобилей было выпущено 4196 экземпляров. По технологии тех времен в составе пластика в салоне машины — руль, переключатель, панель — костная мука, поэтому он начал разрушаться. Заботливый хозяин уже приготовил новый пластик на замену.

Еще один 408-й, но уже московский, 1973 года выпуска. Цвет автомобиля — «Сочи». Прежний хозяин называл его прогулочным катером «Кенгуру» и завел бортовой журнал, куда записывал все, что касалось автомобиля. Сохранились даже записи поездок за ягодами: черникой, земляникой. У Семена есть точная копия этого «Москвича» в виде модели.

Переходная модель в кузове универсал 1976 года выпуска. Как раз тогда завод переходил с модели 412 на 2140, соответственно, в случае с универсалами, с 427 на 2137. Завод не останавливал конвейер для того, чтобы сменить модель, а внедрял новшества постепенно. Таким образом, автомобиль Семена имеет перед более новый, а зад более старый. Его двигатель южной модификации — для жаркого климата. Выкуплен у внука первого и единственного хозяина, военного летчика. Таких универсалов сделано чуть больше 1000 штук.

Для идеального состояния машин нужно приложить еще немало сил и средств. Семен не любит развивать в разговоре материальную тему. Машины — дело затратное. Говорит, что достаются они ему по разной цене и разными путями. Кто-то может отдать даром, только чтобы автомобиль попал в хорошие руки. Другой может запросить миллион.

«Что-то покупаю сам, что-то — родители. Они одобряют мое увлечение. Ремонтировать машины помогает дедушка», — говорит Семен.

Кстати, первую машину подарил ему дед по отцовской линии, когда мальчику было 13 лет. Это был «Москвич‑2141» 1989 года выпуска. К тому времени Семен уже умел управлять автомобилем. На права он сдал досрочно, в 18 лет получил водительское удостоверение.

Пока миссия, которую обозначает для себя молодой человек, выполнена — машины хранятся под крышей, зарегистрированы в ГАИ, постепенно приобретают первоначальный вид, для них подыскиваются родные запчасти.





«Минимальный набор — купить, доукомплектовать, собрать, поставить на ход, оформить в ГАИ и убрать под крышу. Это уже очень большое дело, на это очень много времени, сил, денег, энергии уходит. Но это интересно, это хочется делать», — рассказывает Семен.

Хозяин не ждет от них какой-то материальной выгоды. Прибыль, внимание — не то, к чему стремится Семен.

«Главная цель сейчас — сохранить автомобили. Есть люди, кто берет один автомобиль, его полностью делает и наслаждается им. У меня немного другой подход. Моя цель — именно сохранять, восстанавливать», — объясняет Семен Ахметов.

Молодой человек приводит пример: если один человек спас одну машину и десять лет ее доводил до идеального состояния, то Семен за десять лет сможет спасти очень много машин, которые потом можно будет сделать. В противном случае они будут уничтожены и потомки уже не смогут увидеть своими глазами ретро-экземпляры.





— Это так же, как спасают бездомных животных?

— Нет, животные — они же все-таки живые. Хотя машины для нас тоже живые. Но у автомобиля есть особенность: он может просто стоять и ждать. И если он стоит под крышей, в сухом месте — ему ничего не будет. Если я спасу, условно, 100 машин, конечно, сделать их мне будет не под силу. Зато смогу другим энтузиастам передать. Они все уникальны, со своей историей. В них энергия людей, которые собирали на заводе, потом в нее вкладывали энергию хозяева, сейчас я продолжаю вкладывать. Это не просто железо, это чувствуется по-другому.

В далеких перспективах Семен видит музей, где стоит его техника. На одной стене развешаны старые номера всех разновидностей, например черные с белыми буквами, такие как ЧЕХ, ЧЕЩ, ЧЕЯ. Другая стена отведена под фотографии раритетных машин на дорогах, в знаковых местах Челябинска. В витринах разместятся бортжурнал, коллекция талонов техосмотра, которые крепили за лобовое стекло. У него есть рекламные буклеты «Москвичей» на английском языке — так в Европе продвигали отечественный автопром. Есть вымпелы с гонок в Челябинске, значки, советское удостоверение на управление велосипедом. Теперь в коллекцию добавились почтовые марки 1971 года с изображением автомобилей.





«Я хочу сейчас сохранить машины, чтобы потом их показывать. Хочется единое помещение с разными экспозициями. Хорошо, что через в СМИ мы популяризируем эту тему. Кто-то посмотрит и скажет: о, я хочу „Москвич“, как у моего дедушки. И спасет еще одну машину. А я всегда рад показать и рассказать о своих автомобилях», — заключает Семен.