В Челябинской области начали применять диагностический комплекс ADOS-2 для выявления черт аутизма у детей с 12 месяцев. Дорогостоящую технологию уже начали бесплатно применять в АНО «Звездный дождь». У организации в планах в течение года — распространить опыт еще на четыре государственных центра, сообщила ее директор Елена Жернова.
«Ранняя диагностика увеличит шансы для детей как можно раньше выйти в норму. ADOS-2 является золотым стандартом диагностики аутизма, входит в методические рекомендации, одобренные Минздравом России. Может применяться уже с 12 месяцев в отличие от других методик, которые предусматривают работу с детьми от полутора лет. Правительство Челябинской области понимает нужность внедрения этого диагностического инструментария в государственное здравоохранение», — рассказала Елена Жернова.
«Звездный дождь» предлагает открыть в Челябинской области пять центров ранней диагностики. Среди государственных — на базе кабинета аутизма на Кузнецова, 2а, в детской областной больнице, поликлинике № 8 Челябинска и в одной из больниц Магнитогорска.
В Челябинской области, по официальным данным, аутизм диагностирован у более 1000 детей разных возрастов. Ежегодно рождается еще 300 малышей с такими особенностями развития и почти 700 входят в группу риска. Поэтому такого объема центров будет достаточно.
«Каждый центр будет обследовать 200 детей. Это посильная задача. Можно будет проводить диагностику качественно. Включать в работу психиатров, клинических психологов, а „Звездный дождь“ будет использовать ADOS-2 для корректировки образовательного маршрута, так как мы не медицинская организация и не можем ставить диагноз, и помогать другим с этим разобраться», — уточнила Елена Жернова.
Инициативу «Звездного дождя» поддержали первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова. В феврале пройдет серия совещаний, на которых будет выстроено взаимодействие с Минздравом.
«В ближайшее время сможем понять, кто и что может сделать. После этого потребуется время на закупку оборудования, обучение специалистов, подготовку всей необходимой документации. Очень надеюсь, что в течение года все это должно хорошо заработать», — рассказала Елена Жернова.
Дорогостоящий диагностический инструментарий организация смогла приобрести благодаря фонду «Абсолют». Тестирование в «Звездном дожде» и других центрах после внедрения технологии будет проводиться в игровой форме. Для семей это абсолютно бесплатно. Но стоимость исследования в других регионах варьируется от 9000 до 14 000 рублей.
Напомним, в прошлом году НКО «Звездный дождь» получила от властей Челябинска в безвозмездное пользование одноэтажное здание на улице Горького, 28. После реконструкции здесь откроется уникальный по меркам России центр помощи детям с ментальными особенностями.
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