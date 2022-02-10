В Челябинской области откроют пять уникальных центров ранней диагностики аутизма

Выявлять расстройства аутистического спектра специалисты смогут у малышей с года

«Ранняя диагностика увеличит шансы для детей как можно раньше выйти в норму. ADOS-2 является золотым стандартом диагностики аутизма, входит в методические рекомендации, одобренные Минздравом России. Может применяться уже с 12 месяцев в отличие от других методик, которые предусматривают работу с детьми от полутора лет. Правительство Челябинской области понимает нужность внедрения этого диагностического инструментария в государственное здравоохранение»,

— рассказала Елена Жернова.

«Каждый центр будет обследовать 200 детей. Это посильная задача. Можно будет проводить диагностику качественно. Включать в работу психиатров, клинических психологов, а „Звездный дождь“ будет использовать ADOS-2 для корректировки образовательного маршрута, так как мы не медицинская организация и не можем ставить диагноз, и помогать другим с этим разобраться»,

— уточнила Елена Жернова.

«В ближайшее время сможем понять, кто и что может сделать. После этого потребуется время на закупку оборудования, обучение специалистов, подготовку всей необходимой документации. Очень надеюсь, что в течение года все это должно хорошо заработать»,

— рассказала Елена Жернова.