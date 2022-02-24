В 2022 году в Челябинске откроют уникальную школу для детей с аутизмом

Показываем, как уникальное учреждение будет выглядеть после ремонта



В Челябинске в 2022 году откроют уникальную по меркам России школу для детей с особенностями ментального развития . Долгожданный современный центр со скалодромом, современными игровыми комнатами, музыкальными и спортивными залами, учебным центром и столовой появится в Тракторозаводском районе. Но пока в одноэтажном здании на улице Горького, 28, идет ремонт. Как преобразилось заброшенное строение, что уже сделано за счет пожертвований и сколько еще денег необходимо собрать автономной некоммерческой организации «Звездный дождь» для завершения ремонта к началу учебного года, читайте в материале ИА «Первое областное».Открытия школы с доказанными эффективными методиками работы с детьми с РАС (расстройством аутистического спектра) с нетерпением ждут родители особенных детей.

«Ее появление очень важно, поскольку нас окружает непонятная реклама частных центров: „Несите деньги — вылечим аутизм“. Родители берут кредиты. Несут туда сотни тысяч рублей, хотя предложенные методики вообще не работают. В центре „Звездный дождь“ меня бесплатно научили, как я сама могу работать с сыном дома. Все эти методы работают»,

— рассказывает мама особенного ребенка из Челябинска Ирина.

«Открытие школы поможет еще большему количеству ребят освоить в том числе базовые вещи и поможет донести до окружающих, что аутист — не равно „глупый, умственно отсталый“ (раз словесной инструкции недостаточно), потому что это абсолютно не так. Диагностика, даже невербальная, если ребенок не говорит, это доказывает»,

— продолжает женщина.

Ее сыну Никите 5 лет. Признаки РАС у него начали четко проявляться после года. Малыш убегал от мамы, не реагировал на значимых взрослых — папу, бабушек и дедушек, старшую сестру. Бесконечно мог играть с юлой, строить рядочки из машинок и фломастеров, а речь — «агу», «мама», «папа» — резко сошла на нет. Семья прошла через все стадии — от отрицания проблемы до ее принятия.В «Звездный дождь» попали в прошлом году. Ирина тогда пришла на семинар «Эффективное особе родительство». После обучения ввели карточки альтернативной коммуникации, и у Никиты появилась речь. Стало гораздо меньше проблемного поведения. Он знает, что окружающие его поймут.Так, у семьи есть инструкции в картинках для каждого бытового действия ребенка. Если нормотипичному ребенку достаточно несколько раз сказать, как правильно мыть руки, ходить в туалет, чистить зубы: «Беру щетку — наполняю стаканчик водой — наношу зубную пасту — чищу зубы», — то с аутистом так не работает. Поэтому простейшие с первого взгляда методики крайне необходимы. Они помогают научить ребенка элементарному бытовому комфорту.

«Сейчас мы ютимся буквально на голове друг у друга. Но детям все-таки нужно пространство. Открытие нового центра большей площади решит эту проблему. К тому же в нем работе с особенными детьми будут обучать педагогов. Это важно, так как нас самих буквально выживали из детсада. Перешли в другой, психологически стало комфортно, но смотрю по камерам — сам по себе пазлы собирал, когда детки занимались, за день для развития ребенка не делалось практически ничего»,

— говорит Ирина.

«При поддержке первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт разрабатываем маршрутизацию семей, воспитывающих детей с аутизмом. Чтобы родители, увидев у ребенка какой-то признак РАС, могли прийти и получить своевременную помощь и как можно раньше скорректировать в том числе образовательный процесс для малыша, и минимизировать стресс. Родители детей с аутизмом испытывают его сильнее других, так как не получают от ребенка обратной реакции: он их „не видит“, не отзывается»,

— рассказала пресс-секретарь АНО «Звездный дождь» Елена Попова.

Проходит она так: ребенок должен сам догадаться, какое задание ему нужно выполнить. Выбрать из общей массы нужный фрукт и положить его к таким же, догадаться, что из яблок можно сделать сок и положить условное яблоко в стакан и другие. Взрослый при этом не произносил ни слова. Правильно или нет в итоге выполнено задание показывал жестами. Дети с аутизмом показывают при этом отличные результаты.Всем методикам родителей, близких родственников, педагогов учат в «Звездном дожде». Вот только в уже имеющемся помещении на улице Володарского,9 для этого уже мало места. С каждым годом детей с аутизмом становится все больше. Если пять лет назад с РАС рождался 1 из 54 детей, сейчас — 1 из 44.Но сейчас Никита вот уже два месяца как ходит в общественную школу «Звездного дождя». Мальчик самостоятельно переодевается, достает контейнер с едой в обед и даже рассказывает стихи.Акцент школы «Звездного дождя» будет сделан в том числе на раннюю помощь всей семье. Заниматься в ней смогут родители с детьми от полутора лет. Будут групповые и индивидуальные занятия.Родителей, братьев, сестер и других взрослых из близкого окружения особенного ребенка будут учить доказанным техникам и методикам общения с ним.

«Большой объем работы был проведен на благотворительной основе, то есть мы за них не платили. По предварительным подсчетам, в ремонт уже вложено около 8 миллионов рублей»,

— рассказал директор по развитию АНО «Звездный дождь» Никита Жернов.

Здание летом прошлого года «Звездному дождю» в безвозмездное пользование передали власти. Центр оказывает поддержку семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна, аутизмом и другими особенностями в развитии. Организация некоммерческая, поэтому помощь бесплатна. Ремонт помещений делают на средства благотворителей.Работы проведены фундаментальные — новая стяжка пола, отремонтирована крыша, установлены стеклопакеты, входная дверь, сделана перепланировка, заменены инженерные коммуникации. После запуска отопления в здание проведут электричество, видеонаблюдение и противопожарную сигнализацию, затем начнутся отделочные работы.

«По последним подсчетам, которые мы провели с учетом сильно возросших цен на строительные материалы, для полного завершения ремонта, покупки мебели, оборудования и благоустройства территории понадобится еще порядка 30 миллионов рублей»,

— уточнил Никита Жернов.





Изначально планировали запустить центр уже в сентябре. Но есть опасения, что сроки сдвинутся. Крайний срок — конец 2022 года.Чтобы собрать недостающую сумму 2 апреля, во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, пройдет благотворительный сеанс массового катания на коньках в ледовом дворце «Уральская молния». Планируется большой праздник с активностями. Все собранные деньги пойдут на ремонт центра. В «Звездном дожде» всегда рады новым благотворителям и открыты сотрудничеству.