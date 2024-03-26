Раненные в ходе СВО южноуральцы получат по 1,5 млн рублей на покупку спецавтомобиля

Новые меры соцподдержки и выплаты вводят по поручению Алексея Текслера

В Челябинской области продолжается расширение пакета мер поддержки участников спецоперации. На этот раз по поручению губернатора Алексея Текслера на рассмотрение в Заксобрание направлен законопроект о новых единовременных выплатах. В пресс-службе регионального правительства пояснили, кто и когда может претендовать на деньги. Среди нововведений — региональные выплаты 1 миллион рублей семьям погибших военнослужащих и 1,5 миллиона рублей раненым на покупку автомобиля.

Планируется, что новый законопроект областные парламентарии рассмотрят уже на ближайшем заседании 28 марта. Единовременные выплаты планируется распространить на мобилизованных и состоящих на воинском учете, а также на их детей в возрасте до 18 лет; контрактников, заключивших контракт с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года, а также на их детей в возрасте до 18 лет. В январе 2024 года региональная выплата для контрактников выросла в три раза и составила 420 тысяч рублей.

«Основное условие — чтобы контрактник или мобилизованный имел регистрацию по месту жительства на территории Челябинской области или регистрацию по месту пребывания на территории Челябинской области в случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории другого субъекта Российской Федерации. Единовременная выплата не будет предоставляться, если граждане уже получали меры социальной поддержки в связи с участием в специальной военной операции в другом субъекте Российской Федерации», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

По инициативе Алексея Теслера планируется установить новую единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей родителям, супругам и детям в случае гибели участника СВО. Также выплату могут получить в случае смерти контрактника от полученных в ходе выполнения боевого задания ран.

Новой выплатой станет и пособие 1,5 миллиона рублей военнослужащим, добровольцам, лишившимся в ходе специальной военной операции одной или обеих нижних конечностей. Деньги можно будет направить на покупку нового легкового автомобиля, в случае необходимости оснащение его ручным приводом.