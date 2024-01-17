Единовременная региональная выплата контрактникам выросла в 3 раза в Челябинской области

С 2024 года военнослужащий может получить 225 тысяч рублей при условии, что контракт заключается впервые

С 2024 года при заключении контракта с Минобороны РФ или Росгвардией и участии в СВО военнослужащий в Челябинской области может получить единоразово 420 тысяч рублей: 195 тысяч федеральной выплаты и 225 — региональной, которая с 1 января выросла втрое.

Как сообщили в Минсоцотношений региона, на выплату могут рассчитывать контрактники, подавшие заявление после 1 января 2024 года и не получавшие ее ранее.

В министерстве общественной безопасности Челябинской области пояснили, что в зоне СВО контрактники будут получать от 210 тысяч рублей в месяц в зависимости от должности.

Напомним, желающие поступить на военную службу по контракту могут обратиться в пункт отбора в Челябинске (Цвиллинга, 11). Также информация опубликована на официальном сайте поконтракту.рф, в телеграм-канале povsk74. Узнать об имеющихся вакансиях можно по телефону *0545, всем обратившимся помогут подобрать специальность, родственную образованию.

Помимо единовременной выплаты законодательством предусмотрены дополнительные региональные меры социальной поддержки участников СВО и их семей, в том числе выплаты в случае ранения, инвалидности или гибели; единовременная выплата на детей в размере 20 тысяч рублей; до 200 тысяч на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке, льготы по транспортному налогу; бесплатное соцобслуживание; компенсации расходов на обучение студентов, питание школьников и дошкольников и пр., а также получение земельного участка или компенсации 330 тысяч рублей ветеранам-Героям.