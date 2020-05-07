Работников радио и связи поздравил с праздником Алексей Текслер

Профессиональный день сегодня отмечают радийщики и связисты.

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Во всемирной истории 7 мая известно как День рождения радио. Именно в этот день в далеком 1895 был продемонстрирован первый радиоприемник, через которой был осуществлен сеанс связи. Поэтому этот день отмечается как День работников радио и связи.

Эта отрасль связала между собой всех ученых, инженеров и техников. Поэтому День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, связистов и всех радиолюбителей.

Не остался в стороне от поздравления и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что в жизни современного человека связь играет колоссальную роль, словно является продолжением его личности.

«Мы ежедневно погружаемся в динамичное и насыщенное информационное пространство с желанием быть в курсе событий и находиться на связи - особенно в сложных ситуациях, когда требуется принимать оперативные и ответственные решения. Сегодня в Челябинской области создана достаточно надежная цифровая платформа, которая обеспечивает конституционное право людей на информацию, широкий спектр доступных средств коммуникаций, безопасность и защиту личных данных, профессиональное освещение наиболее значимых событий в жизни страны и региона», — подчеркнул глава региона.

Также Алексей Текслер поделился, что он признателен всем работникам этой отрасли за эту большую работу. И пожелал всем здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях.