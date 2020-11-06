«Радио 100» отмечает десятилетний юбилей

В честь праздника радиостанция разыграет сертификат на проживание в парк-отеле.

Мировые бестселлеры и эксклюзивные композиции: ежедневно «Радио 100» балует своих слушателей лучшими зарубежными песнями последних 25 лет. В эфире гармонично сочетаются soft pop, jazz, blues и lounge — спокойные стили с комфортным звучанием, познавательные и музыкальные рубрики, городские и мировые новости.

В эту субботу, 7 ноября, позитивная радиостанция класса люкс празднует свой юбилей: ровно 10 лет назад состоялось первое включение на частоте 100.0. Сегодня услышать любимые композиции также можно на сайте.

Ежегодно в свой день рождения «Радио 100» в рамках конкурса «Слушай и лети» разыгрывает билеты на концерты мировых звезд в Москве и Санкт-Петербурге . Победители смогли вживую насладиться выступлениями Элтона Джона, групп Roxette и Enigma, французской певицы Zaz, побывать на мюзикле Notre-Dame de Paris и фестивале «Усадьба Jazz». 2020-й не стал исключением, однако в этом году призом станет более семейный и уютный подарок — двухдневный отдых на просторной вилле.

Чтобы побороться за главный приз и принять участие в творческом конкурсе «ПРО100 ПЕСНЯ», нужно выбрать любимую мелодию и сочинить песню про радиостанцию, после чего дозвониться в эфир по номеру 75-07-10 0 и исполнить фрагмент в прямом эфире. Делиться своим творчеством с ведущими и слушателями можно в будни до 27 ноября — в этот день ведущие объявят имя победителя, который получит сертификат на проживание в парк-отеле & spa Residence 888, расположенном на озере Малый Кременкуль.

Кроме главного приза ведущие подготовили и другие не менее приятные подарки: день рождения «Радио 100», как всегда, будет щедрым.