Юная челябинка победила рак

Историю болезни рассказала мама и сама девочка.

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Алиса Литвинова в пять лет узнала, что такое рак и победила болезнь. Девочка пережила 18 доз химиотерапии и чуть не лишилась ноги. Теперь с помощью костылей бегает и танцует балет.

По словам матери Ларисы Литвиновой, путь от болезни до выздоровления был долгий. Врачи несколько раз меняли диагнозы, пока не поняли, что у маленькой Алисы остеогенная саркома (рак кости).

Сначала специалисты поставили легкое растяжение и назначили лечение. Боль не проходила, и мать снова обратилась к специалистам. Тогда им поставили другой диагноз, который требовал операции. После нее родителям снова сообщили о неверной болезни. Оказалось, что у маленькой Алисы неправильно срослись кости. Девочке пришлось ломать ногу и ставить спицы.

«Когда она начала ходить я заметила, что появилась асимметрия. Врачи сказали, что это реакция на спицы. Через две недели я начала задавать вопросы. Потому что ребенок встает и кричит, что ей больно. В итоге сделали КТ и с подозрением на остеогенную саркому (рак кости) нас отправили в областную больницу. Там, глядя на снимки, все подтвердили», — рассказала Лариса Литвинова.

Из-за большой опухоли девочке должны были удалять ногу. Но семья решилась полететь в Москву на операцию. Там храброй Алисе поставили эндопротез.

«Мы полетели в Москву, там нам удалили кость, половину мышц и поставили эндопротез. Также мы получили 18 доз химиотерапии. Было очень страшно и сложно, но на данный момент мы справились», — рассказала Лариса Литвинова.

Маленькая Алиса пролежала в Челябинской областной клинической больнице полтора года и еще 18 дней в больнице в Москве. За это время она научилась рисовать картины, лепить из пластилина и делать подделки из бисера.

«Скучала по всему, как не знаю, что. В Москве к нам подселили мальчика, и он так привязался ко мне с играми, что мы с ним бесились с утра до ночи. Даже мамам спать не давали», — рассказала Алиса Литвинова.

Уже в Москве Алису начали поднимать с кровати, чтобы заново учить ходить. Но из-за пережитого она боялась вставать на ногу. Даже спустя время у девочки сохранился этот момент в памяти.

«Самое страшное было, когда надо было ходить в Москве. А сейчас мне не больно», — рассказала победившая рак Алиса Литвинова.

С тех пор Алиса научилась танцевать на костылях. А в скором времени, она будет участвовать в спектакле «Добрая история». У нее, как и у всех маленьких мечтателей, есть заветное желание: она хочет пойти в музыкальную школу и стать певицей.