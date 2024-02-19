Пяти новым остановкам на северо-западе Челябинска дали названия

Наименования утверждены распоряжением мэрии

В Челябинске появились пять новых остановок общественного транспорта. Администрация Челябинска присвоила им наименования, сказано в распоряжении мэрии. Приводим перечень остановочных пунктов и места их расположения.

«РМК-Арена» — по улице Университетской Набережной вблизи строящегося спортивного комплекса (здание № 127).

«Единый центр поддержки» — вблизи пересечения улиц Университетской Набережной и Академика Макеева. В этом месте находится Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО.

«Улица Университетская Набережная» — вблизи пересечения улиц Чичерина и Университетской Набережной. Там строится жилой комплекс «Никс Сити».

«Улица 40-летия Победы» — по улице Университетской Набережной вблизи дома № 97.

«Улица Наркома Малышева» — по улице Университетской Набережной вблизи дома № 61.