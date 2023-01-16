В Челябинске изменили названия 25 остановок общественного транспорта

Переименование коснулось как центра города, так и его окраин

Администрация Челябинска опубликовала на своем официальном сайте распоряжение, в котором утверждается перечень наименований остановок. Согласно документу, некоторые остановочные пункты в городе получат новые названия. Всего изменения коснутся 25 остановок общественного транспорта областного центра. Например, остановка «Городское ГИБДД», расположенная на улице Игуменке, теперь будет называться «ГИБДД города».

Кроме того, остановки получат новые названия в центре Челябинска: «Кинотеатр „Урал“» на улице Воровского станет «ТРК „Урал“», «Агентство воздушных сообщений» на проспекте Ленина будет носить название «БД „Спиридонов“», а «Плотина» на Худякова — «Пляж „Городской“». Устраняется путаница с остановкой «Гостиница „Турист“», которая расположена на Лесопарковой и Худякова. Остановочный пункт на Худякова будет называться «ОСШ по футболу», а на Лесопарковой — «Гостиничный комплекс».

Полный список новых названий размещен на сайте мэрии. Большое количество переименований остановок произойдет в Тракторозаводском районе Челябинска:

— «Монтажный колледж» станет «Сквером Монтажным»;

— «Швейная фабрика» будет «Тракторозаводским рынком»;

— «Челябинский компрессорный завод» назовут «Механико-технологический техникум»;

— «Универсам» на Мамина станет «Сквер „Мамин-парк“»;

— «Ул. Правдухина» на Горького теперь будет носить название «Детская городская больница № 1»;

— «Магазин „Россия“» на Бажова переименуют в «Лицей № 120»;

— «Школа» на улице Самохина станет «ул. Эльтонская 2-я».

Отметим, что в сентябре прошлого года изменили названия 53 городских остановок. Так, «Железнодорожный вокзал» стал «Автовокзалом „Центральным“», а трамвайную остановку «Медгородок» переименовали в «Областную больницу».