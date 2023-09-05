В Челябинске конечная трамвайная остановка у вокзала лишилась привычного названия

Городские власти дали ей новое наименование

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о переименовании трамвайной остановки «Завод им. Колющенко». Согласно документу, опубликованному на сайте администрации города, остановочному пункту теперь присвоено наименование «Автовокзал». Судя по данным из открытых источников, сам завод на протяжении последних лет сменил несколько названий, а сейчас официально называется «Челябинские строительно-дорожные машины».

«Изменить наименование „Завод им. Колющенко“ трамвайных остановочных пунктов общественного транспорта в городе Челябинске, расположенных на улице Разина в прямом и обратном направлении движения транспорта, и присвоить наименование „Автовокзал“», — говорится в документе.

Недавно названия остановок изменили и в центре Челябинска. Так, «Кукольный театр» на пересечении улиц Кирова и Калинина теперь называется «Театр кукол». Кроме того, новые остановки появились в микрорайоне Чурилово: после ремонта дороги на 2-й Эльтонской появятся остановочные пункты «ЖК „Восход“», «Квартал „У озера“» и «Пляж „Чуриловский“». Самая масштабная кампания по переименованию произошла в начале этого года, когда изменили названия сразу 25 остановок.