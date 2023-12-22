В России меняются условия выдачи льготной ипотеки

Вводится ограничение на получение нескольких субсидируемых жилищных кредитов

В России с 23 декабря вводятся новые требования к льготной ипотеке на новостройки. Согласно постановлению правительства РФ, теперь ее можно будет взять один раз и по одной из действующих программ, сказали в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Челябинской области.



Речь идет о программах «Семейная ипотека», «Сельская ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека», «IT-ипотека».

«Новым постановлением до 30% повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов», — сказали в пресс-службе Минфина России.

Максимальный размер льготного кредита по ипотеке станет одинаковым для всех регионов России — 6 миллионов рублей. В свою очередь, максимальный размер кредита по дальневосточной и арктической ипотеке увеличен с 6 до 9 миллионов рублей.

Программа льготной ипотеки для Дальнего Востока предполагает выдачу кредита под 2% годовых молодым семьям на покупку жилья или на строительство дома. В июне прошлого года правительство расширило ее действие на работников медицинских и образовательных организаций, уточнили в пресс-службе Минфина.

В пресс-службе КСП Челябинской области уточнили, что второй кредит по «Семейной ипотеке» можно будет взять со следующими условиями:

если прежняя ипотека, полученная по этой или другой льготной программе, была уже погашена;

после выдачи прежнего кредита в семье родился еще один ребенок;

если покупаемая квартира больше, чем купленная ранее.

«При получении кредита по льготной ипотеке для семей с детьми в качестве „первого“ кредита считается договор, подписанный с 23 декабря 2023 года (кредитные договоры, подписанные по программе по 22 декабря 2023 года (включительно), не берутся в расчет)», — объяснили в пресс-службе КСП области.





Добавим, сегодня, 22 декабря, последний день, когда можно оформить льготную ипотеку по старым требованиям. Сумма кредита и первоначальный взнос пересматриваться не будут.