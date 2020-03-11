Пушку своими руками смастерил южноуралец к 9 мая

Он создал противотанковую пушку-сорокопятку.

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Особый подарок своим землякам подготовил житель Нязепетровска Георгий Стругов. Атаман собрал этот памятный объект из подручных материалов своими руками.

«У меня воевал отец, дядя, братья моей матери. Все они прошли от начала до конца. Отец был тяжело ранен, и в начале 43-го был комиссован. Его ждала моя мать, учительницей работала. Отец был у меня артиллерист. Еще подвигло меня то, что у нас в Нязепетровске в 42-43 годах был эвакуировано первое Ростовское училище. Курсанты жили и учились в здании храма. В память о них я хочу сделать», — рассказал Георгий Стругов.

Южноуралец признался, что создал пушку не только ради своей семьи, но и в подарок для казаков и всех горожан. Он намерен провести ее на военной демонстрации 9 мая.