Ветерана Великой Отечественной войны лишили президентского подарка к 9 мая

В местном отделении пенсионного фонда посчитали, что его не нужно поздравлять с Днем Победы.

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91-летнего ветерана, который в течение трех лет боролся за освобождение Западной Украины от националистического подполья, сотрудники пенсионного фонда в Миассе не включили в ряды получателей президентской выплаты ко Дню Победы. Мужчина с 1948 года по 1951 проходил срочную действительную военную службу в Вооруженных Сил по призыву.Именно годы службы и смутили работников ПФР при распределении путинских подарков.

Пенсионер за восстановлением справедливости обратился в прокуратуру. Ведомство провело проверку и выяснило, что мужчина — признанный Ветеран Великой Отечественной войны, не смотря на то, что годы его службы не были ограничены рамками 1941 — 1945 годы.

«Военнослужащие органов внутренних дел, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины в период с 01.01.1944 по 31.12.1951, являются участниками Великой Отечественной войны в силу пп. „е“ пп. 1 п. 1 ст. 2 указанного закона», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Ежегодно ветераны ВОВ к 9 мая получают специальную денежную выплату от президента Владимира Путина в размере 10 000 рублей. Результаты проверки прокуратура представила в суде, который в свою очередь удовлетворил требования надзорного ведомства. Теперь мужчина наряду с остальными ветеранами, которых с каждым годом, становится все меньше, будет получать «путинские» 10 000 рублей ежегодно.