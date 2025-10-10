Психолог назвала способы защиты от эмоционального выгорания

Специалисты дали практические советы, как не поддаться апатии

В современном ритме жизни многие сталкиваются с непроходящей усталостью и апатией, однако за этими симптомами часто скрывается более серьезная проблема — синдром эмоционального выгорания. О том, как распознать это состояние и защитить свое психическое здоровье, рассказала медицинский психолог РКБ имени Н. А. Семашко Раджана Григорьева, сообщает arigus.tv.

Эксперт пояснила ключевое различие: если обычная усталость проходит после качественного отдыха, то выгорание представляет собой хроническое истощение, развивающееся на фоне затяжного стресса. Выгорание отнимает не только энергию, но и радость от жизни, а также требует продолжительного восстановления.

«Синдром включает в себя нарастающее эмоциональное истощение, цинизм, бесчувственность и снижение личных достижений», — рассказала Раджана Григорьева.

Специалист сформулировала ряд практических рекомендаций, которые могут помочь не поддаться апатии. Так, нужно соблюдать баланс между работой и личной жизнью, отдыхать и заниматься физической активностью. А еще важно научиться говорить «нет».

На рабочем фронте нужно выстраивать здоровые границы: отказываться от непосильного объема задач и сверхурочной работы, а также не придавать значения рабочим неурядицам. Важным ресурсом является и корпоративная жизнь — участие в тимбилдингах помогает укреплять связи с коллегами и служит буфером против профессионального одиночества.

Вне работы нужно найти занятие, которое будет приносить вам удовольствие, будь то творчество, спорт или чтение. Регулярное живое общение с близкими, готовыми оказать поддержку, выступает мощным противоядием от выгорания. Не менее важен и физиологический фундамент: соблюдение режима сна, сбалансированное питание с минимизацией фастфуда, кофеина и сладкого, а также регулярная физическая активность на свежем воздухе.

Особую эффективность в профилактике синдрома демонстрируют практики осознанности, такие как йога и медитация, способствующие глубокому расслаблению и улучшению самовосприятия. А если чувствуете, что не справляетесь сами, то не нужно стесняться идти к психологу или психотерапевту.

