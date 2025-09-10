Челябинский психиатр: навязчивые мысли могут быть проявлением ментальной болезни

Современные люди путают перфекционизм и обсессивно-компульсивное расстройство

В последнее время все больше людей заявляют, что живут с диагнозом «ОКР». Про обсессивно-компульсивное расстройство стали чаще говорить, писать, снимать фильмы. Что же это такое и правда ли, что каждый пятый страдает от ОКР, а медики фиксируют вспышку расстройства, Первому областному информагентству рассказала психиатр областной клинической психоневрологической больницы № 1 Татьяна Артемьева.

При обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) человеку кажется, что произойдет что-то ужасное, но он может это предотвратить странным действием или «ритуалом». Например, помыть руки три раза, чтобы не подхватить смертельную болезнь. Или с утра несколько раз надеть и снять носки в определенной последовательности, чтобы на улице не напал грабитель. Если человек не выполнит ритуал, у него начинается паника. Обсессии — это неприятные навязчивые мысли. Компульсии — повторяющиеся действия.

«Считается, что ОКР — это некая причуда. А на самом деле это серьезное психическое расстройство, которое имеет под собой физиологические расстройства на уровне нарушений головного мозга, в системе медиаторов. Люди с ОКР не могут отказаться от своих ритуалов. И другим людям не нужно вмешиваться и пытаться остановить их странные действия. Так можно только повысить уровень тревоги и напряженность близкого. Если человек с ОКР не обращается к специалисту, симптомы могут усугубиться», — рассказала Татьяна Артемьева.

Чаще всего у больных проявляется страх загрязнения и болезни. А еще ОКР больше встречается у женщин, особенно расстройство «любит» проявляться во время беременности или после родов, когда девушка беспокоится за свое здоровье и малыша. Тогда она может начать намывать квартиру или руки по несколько раз в день, а выливается это в ежечасные дезинфекции своего жилья. Так матери отгоняют навязчивую мысль, что ребенок заразится чем-то. Иногда «механизм» обсессивно-компульсивного расстройства запускается из-за обстановки в мире, тревоги за завтрашний день, неуверенности в будущем.

А еще ОКР — это болезнь молодых. Чаще всего расстройство начинает проявляться в 15—19 лет, во время гормональных перестроек или проявления возможных нарушений в головном мозге, которые формировались еще в утробе матери.

«Начиная лечение, специалист собирает анамнез, чтобы понимать, как протекала беременность, как развивался ребенок. Также врач смотрит на внешние, средовые факторы, особенности социальной адаптации, на взаимоотношения с родителями, воспитание», — дополняет психиатр.

Кто-то может сказать: «Мне нужно, чтобы вещи на рабочем столе лежали в определенном порядке, у меня ОКР». Но если перекладывание предметов не доставляет дискомфорта, а их расположение влияет только на удобство или эстетические ощущения человека, то это не ОКР, а перфекционизм. Некоторые люди путают эти понятия и необоснованно приписывают себе болезнь.

«Перфекционизм — это черта характера, из-за которой человеку хочется все довести до идеала и совершенства. При ОКР человек испытывает страдания и дискомфорт от своих навязчивых мыслей, сильнейшую тревогу, панику и страх. При этом люди с обсессивно-компульсивным расстройством понимают, что с ними что-то не так, что ритуалы приносят им дискомфорт, от этого страдают какие-то сферы: трудовая, социальная, обучение, работа», — рассказала психиатр.

Однако перфекционизм может стать одним из триггеров развития ОКР. Если человек начинает замечать, что его чрезмерно увлекли какие-то действия, что они занимают много времени, что у него возникают тревога и напряжение, нужно задуматься о своем ментальном здоровье.

Психиатр Татьяна Артемьева отмечает, что сейчас наблюдается мода на приписывание себе различных расстройств — СДВГ, ПТСР и ОКР. Точно так же раньше было модным говорить, что у тебя биполярное расстройство или шизофрения. Однако рост числа людей с ОКР за последние десять лет не зафиксирован. Часто обращение к теме в книгах и медиа — скорее гиперболизация ситуации.

«В молодежный сленг начали массово входить реальные психические диагнозы, они очень активно вклиниваются в нашу жизнь, люди ими постоянно пользуются. Вот только они не понимают всей реальной проблемы расстройств. На самом деле не так много людей с ОКР обращается к специалистам. Чаще всего, если человек говорит, что у него ОКР, он просто пытается привлечь к себе внимание», — отмечает Татьяна Артемьева.

Почему люди с ОКР редко обращаются к медикам? Взрослому поколению «нельзя» было болеть — вот они до сих все списывают на что-то другое, а лечат расстройства трудом или уборкой. Кто-то боится признать, что у него есть диагноз, и не идет к психиатрам.

«У людей есть страх пойти к психиатру и признать, что с тобой что-то не так. Этот стереотип будет жить еще много-много лет, но меня, во всяком случае, очень радует то, что все больше людей стало внимательнее относиться к своему состоянию, к своему здоровью. Примерно 20—25-летние люди идут и стараются узнать, что с ними происходит», — подчеркивает психиатр.

Вообще, ОКР — не самое частое заболевание, с которым приходят в челябинскую больницу. Но если идут — то обычно медики видят уже запущенные случаи. Люди могут почти весь день тратить на выполнение ритуалов и отрываться от реальной жизни. Они включают и выключают свет определенное количество раз, ходят туда-сюда по лестничным пролетам, намывают руки по пять раз подряд.

«У меня был случай: пациент думал, что если он не вдохнет определенное количество раз или не задержит дыхание на какое-то время, то может что-то просто произойти. Он понимал, что объективно ничего не произойдет, но все равно продолжал задерживать дыхание вплоть до потери сознания», — рассказала Татьяна.

Как человеку понять, что у него есть первые (или уже не первые) признаки ОКР?

Во-первых, верить тестам в интернете не нужно — диагностировать по-настоящему может только специалист, у которого есть опыт, определенная база способов исследования болезни, клинические рекомендации. Во-вторых, первые звоночки ОКР — когда расставление вещей или выполнение-невыполнение каких-то действий вызывают тревогу. Если это мучительно и приносит страдания, то нужно незамедлительно идти к специалисту. И уже психиатр займется лечением, будет подбирать различные подходы к пациенту. Даже если вы что-то подозреваете, но не можете до конца понять, что происходит, то лучше сходить на прием.