Челябинцы с ментальными особенностями избавляются от переживаний через арт‑терапию

Они видят себя Алисой в Стране чудес, рыцарями и Элли с Тотошкой

Вы когда-нибудь задумывались, какой герой сказок, фильмов или книг отражает вас? Чью историю вы могли бы назвать своей жизнью, только без магии, монстров или говорящих животных? Я бы задумалась над ответом: есть персонажи, которых я люблю, а есть те, на которых я похожа внешне. Но кто я? Найти себя в вымышленном мире и отобразить на холсте смогли пациенты челябинской психоневрологической больницы № 1. Как корреспондент ИА «Первое областное» я отправилась на выставку этих картин, чтобы понять, кем себя считают люди, которые ищут помощи психиатров.

Рыцарь, взмахивающий мечом, Алиса Селезнева в космосе, воин, убивающий огромного червя, как из «Дюны». Пара десятков картин расставлена в небольшом выставочном зале больницы. Их объединяет тема экспозиции — «Мой внутренний сказочный герой». Какие-то работы не требуют объяснений, какие-то вызывают искреннее недоумение. Здесь узнаваемые герои книжек и мультиков переплетаются с чем-то необъяснимым: вот холст полностью закрашен зеленым карандашом, а здесь разбила свой лагерь армия человечков, точнее «челабучков».

«Почему выбрали именно эту тему для выставки? Потому что в сказках мы видим события, которые очень часто повторяются в реальной жизни. Сказочные герои очень отзываются нам, мы обладаем какими-то их качествами, испытаниями (личными кризисами), есть у нас „волшебные“ помощники — близкое окружение», — поделилась медицинский психолог Наталья Бабушкина.

Большинство авторов страдает от депрессии или тревожного расстройства. Сейчас они находятся в ремиссии, но продолжают ходить на арт-терапию в психоневрологическую больницу. Около 20 человек от 19 до 50 лет на групповых занятиях общаются, играют в настолки, пьют чай с печеньками. И главное — рисуют. Выплескивают свои мысли, переживания и ощущения на холст, безмолвно выговариваются о своем состоянии. Рисуют и художники, и люди, которые никогда до этого осознанно не держали кисть в руках (кроме как, наверное, на уроках изо давным-давно в школе).

Кто-то от рисования отказывается, не хочет, чтобы его через картины «читал» психолог, — и так хватает терапии. А кто-то рисует, но просит не интерпретировать свою работу, иначе обижается. Не буду интерпретировать их и я, хотя по некоторым работам все и так видно.

Вот Алиса в Стране чудес, а я подглядываю за ней будто в замочную скважину. Помните ее историю? Она провалилась в кроличью нору, потерялась, заплутала среди странных персонажей. С Алисой, кстати, сравнивают себя сразу несколько человек.

Встречаются и другие узнаваемые герои: еще одна знаменитая Алиса — Селезнева, Элли с Тотошкой и Трусливым Львом. Как мы помним, эти герои тоже плутают по разным чудным мирам.

«У меня вчера была девушка, которая рассказала, что ее внутренний персонаж — Чеширский Кот. Я спросила почему, а она призналась, что это яркий образ, он вроде на всем протяжении истории встречается, но его никто не видит. И это настолько было правильно, я тогда сразу подумала, что перед этим спросила у этой девушки, почему она не пришла и не стала с нами рисовать. На что она мне ответила: „Как это не рисовала? Я сидела в вашем кабинете и рисовала за вашим столом“. Вот насколько четко она уловила свой образ: она действительно очень яркая, но ее как будто не замечаешь», — поделилась психолог.

Есть много воинов-рыцарей. Кто сражается с демонами и монстрами, кто просто победоносно поднимает свое оружие вверх. Они борются, пытаются победить монстров, мешающих их жизням.

Темой арт-терапии был сказочный герой, с которым себя ассоциируешь. Но не все нарисовали какой-то популярный привычный образ. Так, у кого-то появился «Глас божий», хомячок в свитере с надписью «олень», котик, сон. И целая армия человечков — не один, а сразу несколько разноцветных героев.

Один мужчина, ему 42, создал две картины: «Зеленый шум» и «Каменный остров на озере Бараус». Здесь нет героев, нет каких-то существ. Только приятные цвета и какое-то природное начало: зелень, быть может, леса или травы, островок, окруженный голубой водой. Поначалу даже не понимаешь, озеро Бараус — это из какой книги или фильма? Оказывается, это южноуральский водоем, он находится в Чебаркульском округе (и тут становится стыдно, что не знаю все уголки родного края). Как и обещала, не буду интерпретировать картины, только описывать. Но хочется добавить: у меня есть места силы, где и восхищаюсь красотой, и отдыхаю. Может быть, озеро Бараус для кого-то тоже что-то да значит?

Чтобы люди не додумывали, участница арт-терапии Ева открыла тайну, что «хотел сказать автор». Для выставки она подготовила две работы: «Кроличью нору» и «Звездного кита». До этого она не занималась рисованием профессионально, а теперь создает картины и дома. Признается — так становится легче и проще при ее тревожно-депрессивном расстройстве: рисование успокаивает, дает внутренний заряд.

«Моя проблема с тревожностью началась с детства, тогда была череда травматичных событий, которые в итоге сделали меня тревожной и в итоге депрессивной. Это расстройство довольно специфическое: при тревожности хочется сидеть дома, а при депрессии хочется уйти куда-то в социум. А я, получается, и на улице, и в обществе чувствую себя некомфортно. И это усиливается с каждым годом», — поделилась автор картин.

Ева рассказала, что считает себя Алисой, застрявшей между реальностью и фантазией, и одновременно китом, который мечтает летать, но не может. В «Кроличьей норе» сверху виден реальный мир, из которого выпала Алиса, но еще не перешла в мир сказочный, остановилась где-то между. Вокруг нее летают вещи из разных миров, как бы напоминая, что она еще не принадлежит ни к одному из них. За историей Алисы наблюдает Чеширский Кот.

«Алиса находится в бесконечном падении между миром реальным и миром фантазии, где возможно все. Она зависла на границе миров и создала свою собственную реальность. С самого детства Алиса максимально откликалась мне как сказочный персонаж. Моя жизнь, в принципе, по этому же пути пошла: у меня тоже подвешенное состояние между реальным миром и фантазиями. А кит олицетворяет мечту, которой не суждено сбыться», — откровенно сказала девушка.

В картине Евы много фиолетового, который часто называют цветом депрессии, апатии. По словам девушки, для нее это цвет внутреннего космоса. Он мечтательный, фантазийный. Как рассказала медицинский психолог Наталья Бабушкина, именно цвет очень показателен в картинах пациентов.

«Иногда человеку очень сложно понять и интерпретировать свое эмоциональное состояние, и тогда арт-терапия приходит на помощь. Здесь не обязательно владеть каким-то художественным мастерством, в картинах мы рассматриваем не технику рисования, а цвет. Почему так? Цвет — это проводник в мир эмоций, в мир наших бессознательных процессов. Цвет обходит все психологические защиты и дает возможность проявить свое внутреннее содержание на бумаге», — отметила специалист.

Арт-терапия — не просто способ «прочитать» пациента, хотя она действительно помогает пациентам и врачам понять, что происходит с внутренним миром человека, его эмоциональным фоном в конкретный момент. А еще она помогает успокоиться и расслабиться, снизить внутренние переживания и тревогу. Но для того, чтобы увидеть эффект от занятий, должно пройти не меньше полугода. Хочется верить, что кому-то она поможет выговориться или хоть на короткое время с кистью в руке забыть о своих проблемах. Тем более что такие занятия идут в челябинской больнице уже не первый месяц, и пациенты уже показывали свои «миры Луиса Уэйна». Ровно год назад картины, к слову, выглядели тревожнее.