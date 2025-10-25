Психолог Анетта Орлова рассказала о семейных ценностях на форуме в Челябинске

С участниками «Стального кружева Урала» она обсудила роль женщины в современном обществе

На форуме «Стальное кружево Урала» эксперт и психолог Анетта Орлова рассказала о семейных ценностях и стереотипах, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Круглый стол с телеведущей и экспертом Анеттой Орловой посвящен теме «Время побеждать стереотипы. Как совмещать семейные ценности и профессиональные вызовы и сохранить себя».

«Выбирайте время, чтобы о себе позаботиться. Если вы не сделаете это, то будете постоянно использовать только свою волю и заставлять себя. Со временем воля начнет отказывать», — отметила эксперт.

Время, выделенное на себя, дает женщине силы на семью, детей и мужа, заявила психолог.

Психолог также разобрала интересные психологические случаи из жизни, с которыми она сталкивалась на личных приемах.

«Если вы начнете на себя забивать, лезть в образ жертвы, тогда от вашего оптимизма ничего не останется», — подытожила Анетта Орлова.

После лекции Анетты Орловой влюбленные из Чебаркуля поженились прямо на главной сцене форума.

Напомним, форум «Стальное кружево Урала» проходит в Челябинске 25 и 26 октября. Он проводится в пятый раз как мероприятие всероссийского уровня.