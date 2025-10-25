Влюбленные из Чебаркуля узаконили отношения на форуме «Стальное кружево Урала»

Иван и Елизавета вместе восемь лет

На женском форуме «Стальное кружево Урала» прошла торжественная церемония бракосочетания, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Иван Кудряшов и Елизавета Бреднева вместе уже 8 лет. Иван — участник СВО, служит в Чебаркульской танковой дивизии. Пара познакомились в родном городе — это была любовь с первого взгляда.

Связать отношения узами брака на форуме им предложил ЗАГС. Влюбленные согласились.

«Сначала я даже не переживала. Но когда пришло время выходить на сцену, у меня затряслись ноги», — призналась корреспонденту «Первого областного» невеста.

Поддержать молодоженов пришли близкие люди.





В торжественной обстановке, на глазах у сотен зрителей, Иван и Елизавета расписались на главной сцене форума.

Не обошлось без свадебных традиций: зал кричал новобрачным «горько», а невеста бросила букет — его поймала родная сестра Елизаветы.

Ранее известный психолог Анетта Орлова рассказала участникам форума «Стальное кружево Урала», как совмещать семейные ценности и профессиональные вызовы.