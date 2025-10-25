В Челябинске проходит V Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала»

В этом году его посвятили женщинам-победителям

Форум проводится с 2020 года. Из регионального он превратился в событие федерального уровня и собирает на одной площадке активных, увлеченных женщин. В этом году мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в Копейске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





На этот раз форум посвящен женщинам-победительницам: в спорте, профессии, на СВО, — и проходит под девизом «Время побеждать!». По словам организаторов, это уникальная возможность отдать дань уважения женщинам, которые своим трудом, талантом и самоотверженностью вносят неоценимый вклад в развитие региона и всей страны.





Чтобы подчеркнуть, что таких женщин на Южном Урале немало, организаторы вывели на главную сцену форума целую плеяду замечательных дам, имена которых у всех на слуху: серебряного призера Олимпиады Ольгу Фаткулину, чемпионку России по дзюдо Сабину Гилязову, ватерполисток прославленной команды «Динамо-Уралочка», баскетболисток из клуба «Славянка-ЧКПЗ», участниц клуба для инвалидов «Рожденная побеждать», волонтеров СВО и других героинь современности.

С отдельным видеоприветствием к участникам форума обратилась первая в мире женщина-капитан атомного ледокола Марина Старовойтова.

«Никогда не бойтесь менять свою жизнь и ставить перед собой самые высокие цели», — сказала она участницам фестиваля.

На открытие форума пришел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.





«Особое чувство благодарности и уважения вызывают жены и матери наших ребят, которые сражаются с врагами на передовой. Как и прежде, крепкий семейный тыл приобретает особое значение для бойца», — отметил глава региона.

Алексей Текслер выразил благодарность всем женщинам-победительницам, которые создают и защищают страну, а также помогают бойцам на фронте.





Также губернатор Челябинской области наградил десять южноуралочек, которые добились успеха в своей профессии. Среди них инженеры, энергетики, строители, артисты, машиностроители и работники разных сфер регионы.









На форуме также впервые вручили награду «Стальное кружево Урала».

Она досталась тем, кто много лет помогают своим землякам. Среди них первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, председатель регионального Союза женщин, руководитель фонда «Родная» Наталья Баскова, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова, заведующая паллиативным отделением челябинской ГКБ № 5, президент благотворительного фонда «Пеликан» Кира Маляр и другие южноуралочки.

Награду вручила руководитель оргкомитета форума, общественный деятель Ирина Текслер.





«Мы работаем, растим детей и воспитываем новое поколение. Я многих из вас знаю лично, знаю ваши сложные истории, но мы поддерживаем друг друга. Для женщины важно быть не одной», — подчеркнула общественный деятель Ирина Текслер.

Кстати, во второй день форума «Стальное кружево Урала» пройдет первый в России фестиваль кокошника.

Также участников ждут круглые столы, дискуссии, мастер-классы и важные разговоры о воспитании детей, здравоохранении и бизнеса.