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/ Православные южноуральцы готовятся к Прощеному воскресенью

Православные южноуральцы готовятся к Прощеному воскресенью

Великий пост начнется в понедельник, 19 февраля.
сегодня в 18:10
  |  Общество

18 февраля заканчивается Масленичная неделя. В этот день верующие христиане в последний раз могут есть молочные продукты, яйца и рыбу. Воскресный день предваряет Великий пост, который начнется 19 февраля и продлится 7 недель.

Вечером же в Прощеное воскресенье в православных храмах состоится чин прощения. После краткого богослужения прихожане и священники от всего сердца попросят друг у друга прощения, памятуя слова Христа: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершит чин прощения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской епархии.

Каждая неделя Великого поста имеет особое значение. 1 неделю называют Торжеством Православия. 2 неделя посвящена памяти святителя Григория Паламы. 3 неделя Великого поста — Крестопоклонная. 4 неделя посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника. В 5 неделю Великого поста празднуется память преподобной Марии Египетской. В 6 неделе празднуется Вход Господень в Иерусалим. На 1 апреля приходится Вербное воскресенье. С понедельника, 2 апреля, начинается Страстная седмица.

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