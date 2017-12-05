/ «Чудо Божие». Верующие понаблюдали за цветением вербы в канун православного праздника

Почки традиционно набухли накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В ночь с 3 на 4 декабря на Южном Урале распустились вербы. За этим традиционным явлением наблюдали все желающие в Свято-Казанском женском монастыре, среди которых были верующие и паломники. Почки набухли в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.



В этом году сестры, вооружившись фонариками, фотоаппаратами и мобильными телефонами, начали собираться возле вербы после полуночи. Вскоре к ним присоединилась группа паломников. И верба, действительно, распустилась! Радости верующих не было предела. Как дети все ходили вокруг дерева, разглядывали ветки, фотографировали и вздыхали: «Чудо Божие». — рассказали сайту «Первый областной» в Свято-Казанском женском монастыре.



Отметим, что утром дерево приняло свой обычный зимний вид.



Добавим, что праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы русская Православная церковь отмечает 4 декабря. В этот день христиане вспоминают, как трехлетняя дева Мария пришла в Иерусалимский храм и посвятила себя служению Богу.