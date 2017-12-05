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/ «Чудо Божие». Верующие понаблюдали за цветением вербы в канун православного праздника

«Чудо Божие». Верующие понаблюдали за цветением вербы в канун православного праздника

Почки традиционно набухли накануне праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.
сегодня в 14:30
  |  Общество

В ночь с 3 на 4 декабря на Южном Урале распустились вербы. За этим традиционным явлением наблюдали все желающие в Свято-Казанском женском монастыре, среди которых были верующие и паломники. Почки набухли в канун праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В этом году сестры, вооружившись фонариками, фотоаппаратами и мобильными телефонами, начали собираться возле вербы после полуночи. Вскоре к ним присоединилась группа паломников. И верба, действительно, распустилась! Радости верующих не было предела. Как дети все ходили вокруг дерева, разглядывали ветки, фотографировали и вздыхали: «Чудо Божие». — рассказали сайту «Первый областной» в Свято-Казанском женском монастыре.

Отметим, что утром дерево приняло свой обычный зимний вид.

Добавим, что праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы русская Православная церковь отмечает 4 декабря. В этот день христиане вспоминают, как трехлетняя дева Мария пришла в Иерусалимский храм и посвятила себя служению Богу.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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