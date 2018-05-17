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/ Православная молодежь со всего Урала съедется в Челябинск

Православная молодежь со всего Урала съедется в Челябинск

Для делегатов организуют лекции и практические занятия.
сегодня в 11:47
  |  Общество

Первый съезд православной молодёжи Уральского федерального округа состоится в Челябинске. Мероприятие будет длиться три дня с 18 до 20 мая.

Уже завтра в 10:30 в гостинице «Виктория» начнется открытие съезда. После этого девушки и юноши отправятся на лекции и мастер-классы. Они поупражняются в командообразовании, а также — подготовят и защитят проекты. Работы будут затрагивать проблемы области молодежного служения.

Запланирована встреча делегатов съезда с Героем Советского Союза иноком Киприаном (Бурковым). — пояснили в епархии.

Более того, делегаты посетят божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в воскресенье, 20 мая, с митрополитом Челябинским и Миасским Никодимом. Известно, что молодые люди также примут участие в общегородском крестном ходе.

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