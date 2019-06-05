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/ Новый дом для переселенцев из аварийного жилья заложили в Сатке

Новый дом для переселенцев из аварийного жилья заложили в Сатке

В десятиэтажном доме приобретут 207 квартир.
сегодня в 17:09
  |  Общество

В Сатке заложили первый дом для переселенцев из аварийного жилья. В 10-этажном здании приобретут 207 квартир для жителей 17 домов не только из Сатки, но и из Бакала и Бердуяша. Ввод объекта планируется на декабрь 2019 года.

Как отметил исполняющий обязанности министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, ликвидация аварийного фонда — важная часть нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется в России с начала этого года.

При этом, переселяя граждан из ветхих домов, мы стараемся предоставить им квартиры в новостройках. Таким образом областные и муниципальные власти не только решают жилищный вопрос конкретных граждан, по и стимулируют развитие строительства в регионе. — рассказал сайту «Первый областной» исполняющий обязанности министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

Строит дом челябинская организация «Специализированный застройщик „Горстрой“». В конце мая подрядчик приступил к бетонированию фундамента. На сегодняшний день полностью готов котлован, а также идет закладка основания фундамента.

В планах — приобретение 207 квартир площадью 9,63 тысячи квадратных метров. Покупка жилья будет осуществляться с привлечением областного и федерального финансирования. Из бюджета региона на эти цели уже направлено около 190 миллионов рублей.

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Комментарии

18:20, 05.06.2019
А в Кусе аварийных домов по документам уже нет.Как и новых квартир у их жильцов тоже нет.Куда бы ни обращались,как о стенку горох

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