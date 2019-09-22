Исторический памятник «Пороги» разрушается в Челябинской области

Саткинская прокуратура проверила объект культурного наследия.

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В Сатке прокуратуру города не удовлетворило состояние объекта культурного наследия ГЭС «Пороги».

«На момент проверки, техническое состояние объекта культурного наследия является неудовлетворительным, требует проведения противоаварийных мероприятий», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

ГЭС «Пороги» находится на левом берегу реки Большая Сатка поселка Пороги. Объект поставили на охрану в 1996 году. Еще несколько лет назад ГЭС считалась старейшей работающей станцией, но сейчас комплекс не функционирует.

В прокуратуре сообщили, что плотина имеет трещины, разрушена часть кладки, происходит заиливание акватории за счет наносного грунта, наблюдаются следы биологического поражения фундамента плавильного цеха, крыша находится в аварийном состоянии, имеются участки обрушения деревянного настила машинного зала, утрачено подъемно-транспортное оборудование эстакады.

ГЭС «Пороги» принадлежат администрации Саткинского муниципального района. Однако у района нет средств, чтобы содержать объект культурного наследия. Только на ремонт плотины, необходимо более миллиарда рублей, сообщают в комитете объектов культурного наследия региона.

«В марте было совещание с Минэнерго России по поводу передачи этого объекта ПАО „РусГидро“. Мы хотели, чтобы они восстановили станцию, как объект культурного наследия и использовали его в генерации электроэнергии. Видимо „РусГидро“ этот объект не заинтересовал. Сейчас реальных претендентов, кто мог бы инвестировать в данный комплекс нет», — рассказал Александр Баландин, исполняющий обязанности председателя государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Главе Саткинского муниципального района внесено представление об устранении нарушений. Как пояснил заместитель главы, часть вины лежит на подрядчике.

«В рамках контракта 2019 года были предусмотрены работы по замене деревянного напольного покрытия на просечные листы из оцинкованной стали, установление 3D ограждения с колючей проволокой при входе на плотину и его покраску. Подрядчик был объявлен, но на данный момент он еще не приступил к выполнению своих подрядных обязательств. Мы проводим соответствующую претензионную работу. Ожидали, что в 2019 году эти мероприятия будут проведены. Но что касается проверки прокуратуры, данные требования справедливы», — прокомментировал сайту bfm74 Виталий Шевалдин, заместитель главы Саткинского муниципального района.

Администрация Саткинского района ранее обращалась за помощью к региональным и федеральным властям. Предполагается, что вопрос финансирования капитального ремонта «Порогов» рассмотрят в следующем году.