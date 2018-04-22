/ С Ниной Дорошиной простятся в театре «Современник»

Актриса посвятила ему всю жизнь.

Решено, где пройдет церемония прощания с актрисой Ниной Дорошиной. Театр «Современник», в котором до последних дней играла артистка, вызвался принять траурное мероприятие в своих стенах. Церемония прощания состоится не раньше, чем через три дня после смерти актрисы.

Прощание состоится у нас в театре, предположительно это будет во вторник, 24 апреля. — сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу «Современника».

Напомним, о смерти актрисы Нины Дорошиной стало известно 21 апреля. Она скончалась во сне от остановки сердца на 84 году жизни. Нина Дорошина до последних дней не оставляла свое дело, играя в театре «Современник». Наибольшую известность актриса получила после выхода фильма «Любовь и голуби». Роль Нади Кузякиной стала для нее знаковой.