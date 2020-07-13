Покупай отечественное: в Челябинске запустили движение в поддержку российских производителей

Предприятия-участники снимают ролики, герои которых — руководители и рабочие.

В момент выхода страны из режима самоизоляции челябинские промышленники запустили движение под названием «Россия, покупай отечественное!», целью которого является поддержка отечественных производителей. Участники проекта уверены, что спасти российскую экономику может спрос, который направлен на внутреннее потребление, а не только субсидии или дотации из бюджета.

Предприятия-участники снимают ролики, герои которых — как руководители, так и простые рабочие, которым не безразлична судьба своих предприятий. На своих сайтах, а также в социальных сетях компании размещают видео с хештегом #ПокупайОтечественное.

«Что будут делать россияне после самоизоляции и полной отмены режима повышенной готовности? На что они будут жить, куда они пойдут: в магазин или на биржу труда? Это зависит от нас!» — так считают в приборостроительной компании «ЭМИС», которая выступила инициатором движения.





К движению уже присоединились около десяти предприятий, включая «Нязепетровский крановый завод», «Уральский завод спецтехники», «Челябинский завод электрооборудования», «Карачевский завод „Электродеталь“», ГК «Технодар» и другие.

Особое значение имеет тот факт, что основная часть вступивших в движение участников являются небольшими или средними производственными компаниями, которые в своей массе должны гарантировать гибкость и стабильность российской экономики.

По мнению участников движения, импортозамещение сегодня становится не пустым словом, не экономией бюджетов и статистикой отчетов перед государственными органами, а реальным выходом из нефтяного и пост-пандемийного кризиса.

«В текущей ситуации приобретает значение, куда мы платим деньги, у кого мы покупаем продукцию? Наши деньги должны давать работу нашим людям и нашим заводам!», — заявил руководитель ЗАО «ЭМИС» Константин Александровский.





Присоединиться к движению может любой российский производитель. Для этого нужно снять видеоролик с призывом «Покупай отечественное!» и разместить его на своих интернет-ресурсах с хештегом #ПокупайОтечественное.

И особо ценными участниками этого проекта могут и должны стать малые и средние предприятия, которые в первую очередь производят российский продукт, конкурируют на внутреннем рынке с глобальными производителями.

Полную информацию о движении можно найти в группах во «ВКонтакте» (https://vk.com/pokupayotechestvennoe) и Facebook (https://www.facebook.com/Pokupayotechestvennoe/?modal=admin_todo_tour). На официальных страницах размещены все ролики участников с общим призывом сделать выбор в пользу отечественного производителя.