Прокуратуре Челябинской области исполняется 88 лет

Коллектив ведомства поздравил прокурор Челябинской области Карен Габриелян

Сегодня, 5 февраля, прокуратуре Челябинской области исполняется 88 лет. Прокурор Челябинской области Карен Габриелян поздравил коллектив и ветеранов с днем образования прокуратуры области.

«Мы стоим на страже интересов жителей нашего региона, оперативно реагируя на вызовы времени. Наивысшая оценка работы прокуроров — доверие людей. Уверен, что с учетом своего профессионализма, знаний, ответственного подхода к исполнению своих служебных обязанностей, работники прокуратуры Челябинской области заслужили доверие жителей региона»,— сказал Карен Габриелян.

Он выразил благодарность и признательность ветеранам органов прокуратуры за личный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории Челябинской области и пожелал всем сотрудникам крепкого здоровья и благополучия.

12 января свой профессиональный праздник отмечали все работники прокуратуры России. Кроме того, в этом году российская прокуратура отметила трехсотлетний юбилей. Южноуральских прокуроров поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее Карен Габриелян в интервью корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал о 300‑летии прокуратуры, борьбе с коррупцией и защите прав граждан в условиях пандемии.