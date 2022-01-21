Карен Габриелян: никто не возьмет взятку, если ее никто не предложит

Прокурор Челябинской области Карен Габриелян — о 300‑летии прокуратуры, борьбе с коррупцией и защите прав граждан в условиях пандемии

В январе прокуратура России отметила трехсотлетний юбилей. Сегодня нет, пожалуй, ни одной сферы жизни граждан, которая так или иначе не попадала бы в поле зрения надзорного органа: от госзакупок и до соблюдения прав работающих россиян. Прокурор Челябинской области Карен Габриелян впервые после вступления в должность пообщался с журналистами. О том, чем жила и над чем работала прокуратура Челябинской области в 2021 году - в интервью Первого областного информагентства.



— Карен Карленович, вы работаете в Челябинской области уже полгода. Как оцениваете итоги ушедшего года? Чего удалось добиться, какие направления деятельности были самыми актуальными?

— Год был непростой, прокуроры решали большое количество острых и социально значимых вопросов. Особое внимание старались уделять соблюдению трудовых прав граждан. Активно работали в интересах социально незащищенных слоев населения: детей-сирот, инвалидов, несовершеннолетних, пенсионеров, многодетных семей, малоимущих граждан.





Свой отпечаток наложила на нашу работу пандемия: коронавирус приучил нас и совещания проводить по ВКС, и, если есть нужда в приеме граждан из районов, обеспечивать им связь с областной прокуратурой из местного подразделения. Но все-таки ни на один день ни в Челябинской области, ни в Карелии, где я служил прежде, органы прокуратуры свою работу не прекращали. Несмотря на все трудности, было решено немало задач, удавалось оперативно реагировать на все нарушения закона, требующие нашего вмешательства.

Особое внимание прокуроры, как и прежде, уделяли верховенству закона, соблюдению конституционных прав граждан, прав на благоприятную окружающую среду, защиты прав предпринимателей, законности в сфере ЖКХ, решению вопросов целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделяемых на нацпроекты.

Вето на проверки

— Предприниматели, особенно малый бизнес, часто называют себя самой пострадавшей от ковида частью населения. Как с ними работала прокуратура?

— Надзор за соблюдением прав предпринимателей — одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Ведь создание комфортной среды для бизнеса приносит пользу не только самим предпринимателям. От этого выигрывают все: появляются новые рабочие места, решается проблема занятости, пополняется бюджет.

Прокуратура находится в постоянном диалоге с общественными объединениями предпринимателей. Могу сказать, что в регионе системных проблем по оказанию поддержки органами государственной власти субъектам бизнеса не имеется. По единичным фактам нарушений закона принимались меры реагирования. Благодаря прокурорскому вмешательству предпринимателям снижалась плата по договорам аренды имущества, они получали разрешения на использование земельных участков, устранялись другие нарушения.





С 1 июля 2021 года начал действовать новый федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», который кардинально изменил подход к организации проверок бизнеса. Мы помогали местным контролирующим органам перейти на новую систему, но грубые нарушения со стороны властей без оценки не оставались. К административной ответственности привлечено свыше 20 инспекторов.

Кроме того, важный аспект — снижение административной нагрузки на бизнес. Напомню, с 2015 года проверки предпринимателей осуществляются только с согласия прокурора. За 2021 год нами предотвращено проведение более 150 безосновательных внеплановых проверок бизнес-структур. При формировании сводного плана на 2022 год исключено свыше 1200 предложений органов контроля из 7200.

Кроме того, наконец наметилась тенденция к сокращению размера просроченной кредиторской задолженности по государственным и муниципальным контрактам. За год в результате принятых нами мер погашены долги перед бизнесом на сумму свыше 240 миллионов рублей.

— Громкой темой в сфере защиты прав предпринимателей можно назвать проверку прокуратуры по весогабаритам. Есть ли уже какие-то итоги?

— С сентября 2021 года в прокуратуру области стали поступать обращения грузоперевозчиков по вопросу наложения на них штрафов за автоматически зафиксированные нарушения правил движения крупногабаритных транспортных средств. Мы инициировали заседание регионального Общественного Совета по защите бизнеса, пригласили представителей перевозчиков, выслушали их позицию — и организовали проверки.

Выяснилось, что большинство зафиксированных автоматической системой нарушений — это превышение по габаритам транспортного средства до 5 сантиметров. Возможно, из-за раздувания тента ветром во время движения. Ясно, что такие системы должны эксплуатироваться, это вопрос безопасности дорожного движения. Но к ответственности все-таки нужно привлекать только за объективно подтвержденные нарушения. Поэтому вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей мы подготовили предложения по корректировке действующей нормативной базы, об этом проинформирована Генеральная прокуратура.

— Кроме предпринимателей-работодателей есть еще и работники.

— Защита трудовых прав граждан для нас всегда остается одним из наиболее важных направлений. Прокуроры всегда оперативно реагируют на сообщения о невыплате заработной платы или массовые нарушения иных прав работников предприятий области. Поводом служат не только обращения, но и сообщения из открытых источников, таких как СМИ и социальные сети.

В сфере оплаты труда за год выявлено четыре тысячи нарушений, для их устранения внесено 470 представлений. В интересах граждан в суды направлено свыше двух тысяч заявлений. По инициативе прокуроров 290 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, более 300 юридических и должностных лиц — к административной.

Кроме того, по материалам прокурорских проверок в этой сфере возбуждено и расследуется 10 уголовных дел. Вообще вопрос об уголовном преследовании — одна из самых действенных мер в отношении работодателей. Дело может быть возбуждено, если зарплата не выплачивается в полном объеме свыше двух месяцев либо частично свыше трех месяцев.





— А конкретный результат?

— На начало года долг предприятий области по зарплате составлял порядка 90 миллионов рублей, к концу года снизился до 52-х. В основном неплательщиками остаются организации-банкроты, с которыми мы ведем непрерывную работу.

Школьники, сироты, инвалиды…

— Защита прав несовершеннолетних. Как оцениваете работу на данном направлении?

— Более четверти жителей региона — дети, сегодня в области проживает почти 800 тысяч несовершеннолетних. Защита их конституционного права на общедоступное образование и комплексную безопасность в образовательных учреждениях — предмет постоянного и пристального внимания прокуратуры. Для профилактики преступности несовершеннолетних принят комплекс координационных мер, повлиявших на ее сокращение в регионе в последние годы. За последний год выявлено больше 10 тысяч нарушений закона о несовершеннолетних, принято более 5 тысяч разных мер прокурорского реагирования.

Но особое внимание уделяется соблюдению прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей. Ежегодно прокурорами в защиту жилищных прав детей-сирот принимаются меры реагирования в судебном порядке, что позволяет обеспечить жильем сотни нуждающихся. В 2021 году по предложению прокурора области губернатор Алексей Текслер увеличил бюджетное финансирование на приобретение жилья сиротам на 120 миллионов рублей, а на следующий год на эти цели уже запланировано выделение более миллиарда.





Еще один важный вопрос — обеспечение детей-инвалидов лекарствами и средствами реабилитации. После нашего вмешательства власти выделили дополнительные 350 миллионов на приобретение медикаментов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания льготным категориям граждан. Особое внимание уделялось вопросам обеспечения детей лекарственными препаратами, назначенными по жизненным показаниям, но не зарегистрированными в реестре лекарственных средств России или в льготном перечне. После прокурорского вмешательства восстановлены права детей на обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами: «Спинраза» (Нусинерсен), «Фирдапс» (Амифампридин), «Сабрил» (Вигабатрин), «Синактен-депо» и другими.

Особняком тут стоит работа с детьми, больными сахарным диабетом. Мы направляли губернатору информацию о необходимости обеспечить таких маленьких инвалидов средствами непрерывного мониторинга для определения содержания глюкозы в крови. В итоге глава региона принял решение о выделении на это 162 миллионов рублей.

Взятка взятке рознь

— Сколько нарушений законодательства о противодействии коррупции выявлено с начала 2021 года? Каковы результаты в сфере профилактики коррупции?

— На территории Челябинской области органами прокуратуры уже выявлено более 3 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции, за такой же период 2020 года было выявлено 2,6 тысячи нарушений. И к сожалению, если мы обратимся к 2018, 2019 годам, то придется отметить динамику роста выявляемых коррупционных правонарушений.

— Удручающая тенденция…

— Надо понимать, что громкие уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников — это только вершина айсберга. Большая часть правонарушений в этой сфере вымрет, когда граждане приучатся дотошно соблюдать положенные им правила. Ни один взяточник никогда не возьмет взятку, если ему ее никто не предложит!

Поэтому в работе по противодействию коррупции еще важнее выявление коррупциогенных факторов во всех нормативно-правовых актах. Иногда именно в них закладывается, пусть и без злого умысла, сама возможность правонарушения. В течение года изучено и подвергнуто антикоррупционной экспертизе свыше 16 тысяч нормативных правовых актов и проектов, исключено более 700 коррупциогенных факторов.

Мы провели большую работу по предупреждению конфликта интересов, по проверке сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые предоставляют служащие. В этом году выявлено более 1000 таких нарушений. Например, шесть депутатов лишились своих мандатов за нежелание отчитываться о доходах.





— Но все-таки громкие уголовные дела имеют больший резонанс, чем вся эта работа.

— Фамилии их фигурантов на слуху. Широкий общественный резонанс и огласку в СМИ получили уголовные дела в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, управляющего областным отделением Пенсионного фонда и его подчиненных. Все обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, и, конечно, это далеко не весь перечень известных фигурантов.

Нацпроекты на Южном Урале: где не успели, где не освоили

— Регулярно, особенно в отчетах КСП, встречаются нарушения при реализации нацпроектов.

— Органы прокуратуры осуществляют надзорное сопровождение национальных проектов. Учитывая, что на их реализацию в текущем году выделено свыше 30 миллиардов рублей, основной предмет наших проверок — это эффективное и целевое расходование бюджетных средств.

Контроль жесткий, и эффект от этого есть. Взять те же медицинские учреждения: уровень их оснащенности 10 лет назад и сейчас — это же небо и земля.

Но, к сожалению, количество выявленных нарушений из года в год увеличивается. При реализации всех 11 национальных проектов выявлено 400 нарушений, внесено порядка 200 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 100 должностных лиц. В основном это несоблюдение сроков исполнения контрактов, поставка некачественного оборудования, неиспользование оборудования по назначению. Но возбуждено и четыре уголовных дела.

— Чем грешат реализаторы нацпроектов?

— Уголовные дела все больше связаны с мошенничеством частных организаций, занимавшихся завышением стоимости работ, нарушениями контрактной системы. Я считаю, профилактике нарушений в области реализации нацпроектов поможет общественный контроль. Граждане должны четко знать: вот такой-то объект строится для них, по нацпроекту. Тогда и отношение будет другое, и контроль за подрядчиками — лучше. И не будет таких возмущений, как по поводу пресловутых челябинских китов.

— Вы служили в самых разных регионах, на юге и на северо-западе России. Какова, по-вашему, специфика Челябинской области по сравнению с Северной Осетией, Карелией? Есть ли она вообще?

— Во всех регионах есть социальные проблемы: и в сфере ЖКХ, и с невыплатой заработной платы, и с расселением из ветхо-аварийного жилья, и с обманутыми дольщиками. Есть в каждом регионе, безусловно, и своя специфика. Сравнивать тут не очень корректно: Челябинская область по площади в два раза меньше Карелии, а народу тут живет вшестеро больше.

В Челябинской области особое внимание уделяется надзору за соблюдением законов в оборонно-промышленном комплексе, соблюдению законности в сфере экологии. Это и понятно, ведь регион промышленный!





— Что бы вы хотели пожелать в профессиональный праздник работникам прокуратуры?

— Не так часто, как хотелось бы, я получаю письма, где работников прокуратуры благодарят за конкретную помощь в защите прав. Но все-таки их число растет, и такое признание заслуг прокуроров — самый главный подарок для них. А я, как руководитель, хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного тепла, неизменной удачи и радости. Убежден, что коллектив прокуратуры Челябинской области способен решать поставленные перед ним ответственные государственные задачи. Пусть все профессиональные и жизненные начинания всегда венчает достойный результат.