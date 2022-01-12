Алексей Текслер поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

В 2022 году российская прокуратура отмечает трехсотлетний юбилей

Сегодня, 12 января, в России отмечается День работника прокуратуры. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских прокуроров с профессиональным праздником и отметил, что в этом году российская прокуратура отмечает уже трехвековой юбилей, а сотрудники надзорного органа все так же честно служат Закону и защищают интересы граждан и государства.

«Как и триста лет назад, в числе приоритетных задач прокуратуры находится борьба с коррупцией, и в этом плане надзорное ведомство показывает свою высокую эффективность. Появились и новые задачи: противодействие киберпреступности, нарушениям в сферах экологии, предпринимательства, массовых коммуникаций. Убежден, что профессионализм, компетентность, принципиальность и преданность выбранному делу будут и дальше помогать сотрудникам органов прокуратуры в их ответственной службе», — сказал Алексей Текслер.

Губернатор пожелал всем работникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, счастья, благополучия, а также новых успехов и достижений.

День работника прокуратуры в России отмечается с 1996 года. 29 декабря 1995 года президент РФ Борис Ельцин подписал соответствующий указ. День празднования — 12 января — был выбран не случайно: именно в этот день в 1722 году возник институт российской прокуратуры и учрежден пост генерал-прокурора.