Часть домов Правобережного района Магнитогорска остается без тепла после крупной коммунальной аварии, произошедшей 24 января. Специалисты муниципальных предприятий «Теплофикация» и «Водоканал» помогают управляющим компаниям в запуске отопления.
Как сообщили в администрации города, главная причина, по которой батареи по некоторым адресам остаются холодными, — завоздушивание внутридомовых систем.
«Наличие воздушной пробки в определенной части отопительной системы препятствует циркуляции воды. То есть, несмотря на наличие горячей воды в системе, завоздушенная часть остается холодной. Жителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и проявить терпение», — говорят в мэрии.
Усиленный режим работы специалистов продлится до тех пор, пока в каждой квартире не восстановится подача тепла, обещают там.
Напомним, авария на тепловых сетях произошла в Магнитогорске вечером 24 января. Оказался поврежден участок магистральной теплотрассы в районе цирка. В результате без тепла остались жители Правобережного района.
Добавим, по вопросам предоставления коммунальных ресурсов в связи с аварией магнитогорцы могут обратиться в прокуратуру.