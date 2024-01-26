В Магнитогорске часть домов остается без отопления после прорыва теплотрассы

Специалисты уже выяснили причину

Часть домов Правобережного района Магнитогорска остается без тепла после крупной коммунальной аварии, произошедшей 24 января. Специалисты муниципальных предприятий «Теплофикация» и «Водоканал» помогают управляющим компаниям в запуске отопления.

Как сообщили в администрации города, главная причина, по которой батареи по некоторым адресам остаются холодными, — завоздушивание внутридомовых систем.

«Наличие воздушной пробки в определенной части отопительной системы препятствует циркуляции воды. То есть, несмотря на наличие горячей воды в системе, завоздушенная часть остается холодной. Жителей просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и проявить терпение», — говорят в мэрии.

Усиленный режим работы специалистов продлится до тех пор, пока в каждой квартире не восстановится подача тепла, обещают там.

Напомним, авария на тепловых сетях произошла в Магнитогорске вечером 24 января. Оказался поврежден участок магистральной теплотрассы в районе цирка. В результате без тепла остались жители Правобережного района.

Добавим, по вопросам предоставления коммунальных ресурсов в связи с аварией магнитогорцы могут обратиться в прокуратуру.