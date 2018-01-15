/ Прокуратура вступилась за жителей Верхнеуральска с некачественной горкой

Зимний аттракцион построен с нарушениями правил безопасности.

Снежная горка на площади в Верхнеуральске не отвечает правилам безопасности. В ходе прокурорской проверки были выявлены многочисленные нарушения. Поверхность лестницы горки сконструирована из снега и льда, на ней имеются выбоины, а вот перила на лестнице отсутствуют. Все это способствует травмированию детей и взрослых.

Установлено, что в нарушение требований ГОСТ, предъявляемым к зимним горкам и аттракционам, поверхность лестницы горки сконструирована из скользкого покрытия (снег, покрытый льдом), имеются выбоины, перила на лестнице отсутствуют. Указанные обстоятельства могут повлечь за собой травмирование граждан, большую часть которых составляют несовершеннолетние. — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре региона.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором района главе Верхнеуральского городского поселения внесено представление, в котором также поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

