/ Ушел из жизни ветеран органов прокуратуры Роберт Голубев

Студентов и сослуживцев заслуженного следователя и прокурора приглашают проститься.

Челябинская прокуратура прощается ветераном надзорного органа Робертом Валентиновичем Голубевым. Он ушел из жизни на 88-м году, оставив богатый послужной список, сделав много для укрепления законности и правопорядка, борьбы с преступностью и защиты прав интересов граждан.

Профессию юриста, которой посвятил свою жизнь, честно говоря, выбрал случайно, в силу сложившихся обстоятельств. Юристов ни в семье, ни среди близких, даже знакомых не было. Хотел поступать в военное училище, но не прошел по зрению, пришлось срочно искать другую профессию, и я выбрал самую себе незнакомую — юриста. — рассказывал о своей работе Роберт Валентинович.

Между тем он отслужил в прокуратуре 42 года, был и следователем, и прокурором, в том числе возглавлял транспортную и региональную прокуратуры.



За это время Роберт Валентинович получил звание «Заслуженного юриста РСФСР», медаль «Ветеран прокуратуры», знак отличия «За верность закону» I степени, нагрудный знак «Почетный сотрудник СК РФ» и Почетную грамоту, а также высшую награду региона — «За заслуги перед Челябинской областью».



Роберта Валентиновича все сотрудники прокуратуры помнят как честного справедливого человека, делившегося опытом с каждым новичком и объяснявшего каждому, что борьба с преступностью и защита граждан — первоочередная обязанность служащего прокуратуры.

Борьба со злом — великая и вечная, а следователь в этой борьбе — одна из центральных фигур. — слова Роберта Валентиновича.

Прощание с Робертом Валентиновичем пройдет 16 февраля в 12:00 в ДК Железнодорожников (улица Цвиллинга, 54).