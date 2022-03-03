Прокуратура предупредила об ответственности за попытку снизить подачу тепла жителям Бакала

Власти и ресурсоснабжающие организации могут понести наказание

В Саткинском районе продолжаются разбирательства между поставщиком тепла и компанией, обслуживающей сети в Бакале. Ранее поставщик предупредили о возможном закрытии трех бакальских котельных из-за долгов. Но на заявление отреагировали в региональном Минстрое, а теперь и городской прокурор Михаил Калита предупредил о недопустимости ограничения подачи тепла. О том, что и кому может грозить за снижение температуры в жилых домах и соцобъектах города в период отопительного сезона, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, поставщик тепла ООО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С» заявила о возможных отключениях от центрального отопления ряда жилых и социальных объектов из-за долгов обслуживающей сети компании. ООО «Теплосервис» задолжало почти 56 миллионов рублей. Поставщик тепловой энергии вынужден снижать температуру теплоносителя и ограничивать потребление с 1 марта 2022 года.

Ранее на это заявлении отреагировали в областном Минстрое и предупредили о возможном обращении в прокуратуру, если снижение тепла скажется на здоровье и безопасности жителей города.

Теперь об этом же предупредил и прокурор города Михаил Калита. Ответственность могут понести и местные власти.

И. о. главы Саткинского муниципального района Павел Баранов, глава Бакальского городского округа Андрей Зарочинцев и представители ООО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С» и ООО «Теплосервис» получили предупреждения от прокурора о недопустимости пониженной подачи теплоносителя в жилые дома и социальные объекты.

В прокуратуре отметили, что необходимо учитывать прогнозируемое понижение температуры наружного воздуха, так как указанные лица могут быть привлечены к административной ответственности по ст.17.7 КоАП РФ.

«Кроме того, предостережены о возможном наступлении уголовной ответственности в случае существенного нарушения прав и законных интересов граждан: глава Бакальского городского поселения по ст. 293 УК РФ (халатность) в случае непринятия мер к организации теплоснабжения поселения, генеральный директор ООО „Теплосервис“ и и. о. администратора ООО „НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА-С“ по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) в случае, если введенный режим ограничения потребления тепловой энергии повлечет причинением вреда жизни и (или) здоровью людей», — пояснили в прокуратуре области.

Напомним, на 3 марта в четверг в Бакале планировалось совещание участников сторон с прокурором города.