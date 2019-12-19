Программа «Земский тренер» может появиться в Челябинской области

С данной инициативой выступил губернатор Алексей Текслер.

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О необходимости создания программы «Земский тренер» выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, после доклада министра спорта и физической культуры Леонида Одера на заседании областного правительства. По словам министра спорта, необходимо привлекать дополнительных специалистов, для того, чтобы добиться результата и привлечь к занятиям спортом до 55% населения.

«Критически важно, чтобы были специалисты, тренеры, организаторы спортивных мероприятий. Я выхожу со следующей инициативой: по аналогии с земским доктором, в следующем году мы начинаем работу по земскому учителю, я считаю, что давно назрела необходимость такую программу, как земский тренер, в нашем регионе запустить», — подчеркнул глава региона Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что эта задача стоит не только перед муниципалитетами, но и перед областным правительством.