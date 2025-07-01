«Конкурс как в престижный вуз»: началось обучение по программе «Герои Южного Урала»

Участники СВО получают навыки управленцев

Шестьдесят участников СВО начали обучение по программе «Герои Южного Урала». Через год они получат диплом о профессиональной переподготовке в сфере управления и смогут занять вакантные места на государственной и муниципальной службе. А сегодня героев приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Обращаясь к героям, глава региона назвал их коллегами.

«Потому что уверен: мы будем работать в одной команде. Вы придете в органы исполнительной власти, муниципалитетов, на местные предприятия. А к концу обучения станете не просто друзьями, а настоящими боевыми товарищами, которые вместе сделают много полезного для нашего региона, для нашей страны», — пояснил Алексей Текслер.

Попасть в программу «Герои Южного Урала» хотели более тысячи участников спецоперации. Для обучения отобрали 60 человек. Конкурс на место составил около 16 человек, как в престижных вузах.

«Средний возраст участников нашей программы 35—40 лет. Но есть люди помладше и старше. Есть люди со средним образованием, есть с высшим. В программу также попали четыре женщины», — говорит заместитель директора Челябинского филиала РАНХиГС Светлана Абрамкина.

За год герои посетят четыре очные «установочные сессии», между которыми будут учиться дистанционно. После первого модуля каждый герой получит наставника и начнет стажировку в органах власти. К диплому каждый создаст свой проект, направленный на решение реальной задачи из жизни.

«Наставниками уже согласились быть члены правительства региона, в том числе губернатор Алексей Текслер (он возьмет двоих), а также руководители разных муниципалитетов. Среди наставников будут руководители крупных предприятий», — добавляет Светлана Абрамкина.

Первый образовательный модуль проходит на базе военно-патриотического центра «Авангард» в Чебаркуле. Остальные будут в Челябинске. За год герои изучат основы государственного и муниципального управления, экономику и финансы, а также разовьют компетенции управленцев.

Помимо этого у героев будет насыщенная программа знакомства с родным краем. Участники обучения посетят разные города, будут ходить в музеи, театры, принимать участие в квизах, обсуждать прочтенные ими книги и даже сходят на игру хоккейного клуба «Трактор».

Алексей Текслер напомнил о богатой истории Южного Урала как опорного края России.

«Статус опорного региона возлагает на нас большую ответственность. Регион всегда играл ключевую роль в развитии промышленности, оборонного комплекса и науки, неоднократно демонстрировал свою готовность к решению масштабных задач в интересах страны. Участие в программе „Герои Южного Урала“ — это продолжение славных традиций и вклад в будущее Челябинской области», — заявил глава региона.

Героев также приветствовал главный советник одного из департаментов аппарата полномочного представителя президента в УрФО Александр Загайнов. Бывший участник СВО прошел аналогичную программу федерального уровня — «Время героев».



«Попав в программу, вы стали людьми публичными. За вами будут наблюдать другие. Помните, что своим поведением и своими поступками вы не должны подвести тех людей, которые оказали вам большое доверие. Не забывайте, что эта программа не путевка в хорошую жизнь, а почетный труд», — обратился к бывшим бойцам Александр Загайнов.

Большая часть участников обучения уже ветераны. Однако есть и такие, кто приехал на лекции и занятия прямо с передовой. После первого модуля они вернутся обратно «за ленточку».

«Еще 19 участников не смогли приехать, они находятся на передовой. Все они смогут продолжить обучение в следующем году. Программа „Герои Южного Урала“ будет долгосрочной: у нее будет и второй, и третий поток, и дальше. Нам необходимо, чтобы ребята, которые прошли специальную военную операцию, работали на гражданских должностях», — отметил важность программы Алексей Текслер.

Во время встречи с участниками программы Алексей Текслер предложил сделать 1 июля региональным праздником — Днем ветеранов боевых действий. Сегодня праздник уже отмечают в отдельных регионах России, однако на уровне федерации его пока нет.

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